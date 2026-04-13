Ｊ２・大宮は１３日、原博実・代表取締役社長が退任することが決定したと発表した。クラブによると、本人の辞意を受けて臨時株主総会を開催し、正式に決議された。２５年１月１日付で社長に就任していた。

原氏はクラブを通じて「このたび、代表取締役社長を退任することとなりました。２０２２年４月からこのクラブで働けたことに心から感謝しています。レッドブルグループの一員となるその歴史的な瞬間に立ち会えたことは、幸運で刺激的な毎日でした。ＲＢ大宮アルディージャは、必ず日本のサッカー界に大きな変化をもたらし、日本を代表するクラブになると信じています。そのときを今から楽しみにしています」とコメントした。

原氏の退任に伴い、マーク・オーブリー氏が代表取締役社長兼ＣＥＯに就任することが決まった。。

レッドブル・グローバルサッカー部門コマーシャル統括責任者のフロリアン・ショルツ氏は「原博実氏の今回の決断を尊重したいと思います。同氏の数年間にわたるクラブへの貢献および、クラブの重要な転換期における献身的な姿勢と行動に心より感謝しております。また、オーブリー氏という経験豊富な経営者を後任として迎えることができ、大変うれしく思います。原氏の後任として、ＲＢ大宮のさらなる発展と成長を成し遂げてくれることを期待しています」とコメントした。