ＩＭＰ．の基俊介が出演するＲＫＢ毎日放送「タダイマ！」の人気企画「ＩＭＰ．基くんとバズーさんの福岡旅」が放送された。今回は福岡市西区を舞台に、基の勝負強さと、グループ愛あふれる？鋭いツッコミが炸裂する展開となった。

まず訪れたのは、福岡藩主黒田家ゆかりの日本庭園がある「飯盛神社」。美しい庭を前にした基は「有り余る資金があれば、こういうお庭にしたいんです。バズーさん出資して」とジョークを飛ばし、現場の笑いを誘った。

続いて、伝統行事「流鏑馬（やぶさめ）」に挑戦することに。木馬に乗ると「思ったより高い」と驚きつつも、放った矢が見事に的に的中すると「めっちゃ楽しいです」とご機嫌な様子。さらに木馬を激しく動かして「走る馬」を再現する難易度の高い状況では「無理ですよ、これ、本当に？」と大焦りしたものの、再び的中させると「いい狩りじゃった」とバッチリ決めてみせた。

その後、ガラス張りのおしゃれなコーヒー店「ｓｔｏｎｇ ｃｏｆｆｅｅ ｌａｂ」を訪問。「朝飲むことが多いので、すっきりとしていて酸味少なめが好き」というこだわり派の基は、自分好みの焙煎コーヒーと焼きたてパンを堪能することになった。

ここで、お店の人気Ｎｏ．１のパンを当てる企画「福岡パンパカパーン」がスタート。しかし、このコーナー名を聞いた基は即座に反応。ＲＣＣテレビ「イマナマ！」でメンバーの椿泰我が担当している人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」を意識し「丸パクリじゃない」と鋭いツッコミを入れ、グループの絆？を感じさせる場面も。メロンパン、塩パン、海苔明太フランスを試食して自信満々にチャレンジした基だったが、結果はまさかの失敗。本気で挑んでいただけに「ガチ？」とつぶやいてその場に倒れ込むという、バラエティー力抜群のリアクションで締めくくった。