壱角家「ライス食べ放題」無料キャンペーンを再度延長　100店舗以上が対象

ラーメンチェーン「壱角家」は、現在開催中の「壱角家【無限ライス】キャンペーン」を、2026年5月6日（水）まで延長することを決定した。全国の壱角家100店舗以上が対象となる。

本企画は、相次ぐ物価高騰への応援策として展開。麺類を注文した利用者を対象に、ライス食べ放題を無料で提供する。さらに家系ラーメンの注文者には、相性の良い海苔を2枚増量して提供する。

壱角家は、株式会社ガーデンが運営するラーメンチェーン。株式会社ガーデンは飲食事業と不動産事業を展開。飲食事業では、山下本気うどん･横浜家系ラーメン「壱角家」･肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営する。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」をとる。

〈未実施店舗〉

壱角家 アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

※品切れ、またはラストオーダー間際の注文の場合は提供出来ない場合がある

※店内飲食の利用者のみ