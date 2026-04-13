5月再販RCカー公開

童友社は、5月に再販するRCカーを公開した。

プラモデルキットR/C F1カーより「1/16 フェラーリ SF1000」と「1/16 レッドブル F1 RB19」、1/18スケール（全長約30cm）のF1マシンRCカーより「1/18 オラクル レッドブル レーシング RB18」、「1/18 マクラーレン F1 MCL36」など、1/14スケール大型RCカーからは「1/14 アヴェンタドール SVJ パフォーマンス」が再販される。

プラモデルキットR/C F1カー

プラモデルキットR/CのF1カー2種が再入荷。フレームから部品を切り出し、はめ込みで組み上げることができ、配線はカプラーを繋ぐだけの安心設計となっている。前進後退、右左折の簡単操作で遊べる。ステッカー付き。

1/16 フェラーリ SF1000

価格：8,800円

JANコード：6930751319615

□製品ページ

1/16 レッドブル F1 RB19

価格：8,800円

JANコード：6930751324237

□製品ページ

1/18スケール（全長約30cm）F1マシンRCカー

1/18スケール（全長約30cm）のF1マシンRCカーが再入荷。F1でも活躍したモデルがラインナップしている。ただし、「1/18 メルセデス AMG F1 W11 EQ パフォーマンス」のみ新JANコードおよび新価格となる。

1/18 オラクル レッドブル レーシング RB18

価格：8,778円

JANコード：4975406143858

□製品ページ

1/18 マクラーレン F1 MCL36

価格：8,778円

JANコード：4975406143865

□製品ページ

1/18 フェラーリ F1 75

価格：8,778円

JANコード：4975406143889

□製品ページ

1/18 メルセデス AMG F1 W11 EQ パフォーマンス

価格：8,778円

JANコード：4975406308257

□製品ページ

1/14スケール大型RCカー

1/14スケールの大型RCカーより「1/14 アヴェンタドール SVJ パフォーマンス」が再入荷する。

1/14 アヴェンタドール SVJ パフォーマンス

価格：10,780円

JANコード：4975406308165

□製品ページ

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