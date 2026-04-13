童友社、プラモデルキットR/C F1カー「フェラーリ SF1000」など5月再販製品を公開
童友社は、5月に再販するRCカーを公開した。
プラモデルキットR/C F1カーより「1/16 フェラーリ SF1000」と「1/16 レッドブル F1 RB19」、1/18スケール（全長約30cm）のF1マシンRCカーより「1/18 オラクル レッドブル レーシング RB18」、「1/18 マクラーレン F1 MCL36」など、1/14スケール大型RCカーからは「1/14 アヴェンタドール SVJ パフォーマンス」が再販される。
プラモデルキットR/C F1カー
プラモデルキットR/CのF1カー2種が再入荷。フレームから部品を切り出し、はめ込みで組み上げることができ、配線はカプラーを繋ぐだけの安心設計となっている。前進後退、右左折の簡単操作で遊べる。ステッカー付き。
1/16 フェラーリ SF1000
価格：8,800円
JANコード：6930751319615
□製品ページ
1/16 レッドブル F1 RB19
価格：8,800円
JANコード：6930751324237
□製品ページ
1/18スケール（全長約30cm）F1マシンRCカー
1/18スケール（全長約30cm）のF1マシンRCカーが再入荷。F1でも活躍したモデルがラインナップしている。ただし、「1/18 メルセデス AMG F1 W11 EQ パフォーマンス」のみ新JANコードおよび新価格となる。
1/18 オラクル レッドブル レーシング RB18
価格：8,778円
JANコード：4975406143858
□製品ページ
1/18 マクラーレン F1 MCL36
価格：8,778円
JANコード：4975406143865
□製品ページ
1/18 フェラーリ F1 75
価格：8,778円
JANコード：4975406143889
□製品ページ
1/18 メルセデス AMG F1 W11 EQ パフォーマンス
価格：8,778円
JANコード：4975406308257
□製品ページ
1/14スケール大型RCカー
1/14スケールの大型RCカーより「1/14 アヴェンタドール SVJ パフォーマンス」が再入荷する。
1/14 アヴェンタドール SVJ パフォーマンス
価格：10,780円
JANコード：4975406308165
□製品ページ
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