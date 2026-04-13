TOMORROW X TOGETHER、先輩・BTSのカムバックに刺激「僕たちも頑張りたい」 後輩・CORTISにエールも
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）が13日、韓国で8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』メディアショーケースを開催。先輩・BTSから刺激を受けたと語った。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
所属事務所・BIGHIT MUSICの先輩であるBTSのコンサートを鑑賞したメンバーたち。HUENINGKAIは「本当に印象深く、見習うことも多かったです。久しぶりに拝見する公演でしたが、依然として素晴らしかったですし、公演の日は雨でしたが、それを活用して雰囲気をほぐしていてとても良かったです」とリスペクト。「その力をもらって、僕たちも頑張りたいと思います」と背筋を伸ばした。
また、BEOMGYUは「練習生の時、先輩（BTS）のステージを見ながら夢を抱きました。1人のファンとして（今回のコンサートを）拝見しましたが、さすがだなと思いました。インスピレーションを受けました」と目を輝かせた。
さらに、1週間後には同事務所の後輩・CORTISがカムバックを控えている。HUENINGKAIは「何でも上手なグループなのでアドバイスは必要ないぐらい」と絶賛し、「健康には気をつけてほしいです」とエールを送った。
きょう13日午後6時にリリースされる本作は、昨年8月に所属事務所・BIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだ後、初めてリリースされるアルバムとなる。デビューからの7年間に感じた思いや感情が込められ、特に、これまでの過程で直面した内面的な不安と未来への不確実性に焦点を当て、それを「棘」に例えている。アルバムタイトルの「A Moment of Stillness in the Thorns」とは、絶え間なく揺れ動く苦痛に一瞬訪れる静けさの瞬間を意味している。
ショーケースでは、タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンス。中毒性のあるパワフルなサビのメロディーが印象的なエレクトロ・ポップソングにメンバーの切実な歌声を乗せ、終わりが見えている愛を引き留める切ない心を表現した。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
所属事務所・BIGHIT MUSICの先輩であるBTSのコンサートを鑑賞したメンバーたち。HUENINGKAIは「本当に印象深く、見習うことも多かったです。久しぶりに拝見する公演でしたが、依然として素晴らしかったですし、公演の日は雨でしたが、それを活用して雰囲気をほぐしていてとても良かったです」とリスペクト。「その力をもらって、僕たちも頑張りたいと思います」と背筋を伸ばした。
さらに、1週間後には同事務所の後輩・CORTISがカムバックを控えている。HUENINGKAIは「何でも上手なグループなのでアドバイスは必要ないぐらい」と絶賛し、「健康には気をつけてほしいです」とエールを送った。
きょう13日午後6時にリリースされる本作は、昨年8月に所属事務所・BIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだ後、初めてリリースされるアルバムとなる。デビューからの7年間に感じた思いや感情が込められ、特に、これまでの過程で直面した内面的な不安と未来への不確実性に焦点を当て、それを「棘」に例えている。アルバムタイトルの「A Moment of Stillness in the Thorns」とは、絶え間なく揺れ動く苦痛に一瞬訪れる静けさの瞬間を意味している。
ショーケースでは、タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンス。中毒性のあるパワフルなサビのメロディーが印象的なエレクトロ・ポップソングにメンバーの切実な歌声を乗せ、終わりが見えている愛を引き留める切ない心を表現した。