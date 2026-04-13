◇MLB レンジャーズ5-2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)

レンジャーズ戦に先発登板したドジャース・佐々木朗希投手について、ロバーツ監督が投球を振り返りました。

佐々木投手は初回、無死アウト1、2塁のピンチを三者連続三振で切り抜けると、2回も1アウト2、3塁のピンチとしましたが、続く打者を空振り三振と内野フライ。得点を許しません。

しかし3回、先頭打者のエバン・カーター選手にホームランを浴びて同点とされると、2アウトランナーをためてタイムリーを浴びて2失点目。4回94球を投げ、被安打5、6奪三振、与四球5、2失点という内容で今季2敗目を喫しました。

ロバーツ監督はこの日の投球について「失点を最小限に抑えることができたのは良かった」とコメント。しかし4回で降板したことについては、「本人とも話したが、5イニング以上を投げ切れるよう彼に目標を課している。彼にとって、それを安定してこなせるようになることが、次のステップだと思う」と話しました。

課題の制球力については「以前は明らかな投げミスや、ストライクゾーンから少し外れすぎているような投球があったと思うが、今はそれがなくなった」とロバーツ監督。「試合が白熱してプレッシャーがかかっても、彼は何とかして投球をまとめてくれる」と2失点に抑えた粘りを評価しました。