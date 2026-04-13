元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが、13日までにXを更新。有名俳優と初対面で肉体関係を持ったことを告白した出演番組でのトークについて言及した。

蒼井は11日、ABEMA記念番組「30時間限界突破フェス」内の「愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森」に出演。「私をビッチ（性などに奔放な女性などのこと）に変えた男の実名を暴露」というテーマでトークを展開した。「私、20代のころ全然遊んでもないし、避けてたんですけど、“このかた”を境にビッチになっちゃった」と切り出し、共演者から名前を聞かれると、蒼井は「山本裕典君」と実名を言い放った。

蒼井によると、セクシー女優を引退するかしないかぐらいの時期のことで、当初来るはずだった自身の30歳誕生日会に間に合わなくなった山本と、連絡先だけ知っていたためやり取り。初対面だった蒼井の自宅に午前5時ごろに山本が来て、関係を結ぶ流れになったという。山本との関係は、その1回だけだったとした。

蒼井は「#暴露 #ネットニュース #AbemaTV」とのハッシュタグを記したポストで「もう15年も前の話だから。若気の至りってやつ」と言及し、フォロワーに返信するかたちで「ネタとして笑えなかったら言わない」と投稿。その後、「メンタルの強さ戻ってきたなぁ〜（笑)」「ネタとして成仏できたので良き。#黒歴史」などと連投した。

さらに続けて「みんな子どもの心配してくれてありがとね。幸せいっぱい育ててるし、元気いっぱい成長してるから、他人の家庭の事は気にしないで！」とポストした。

蒼井は18年、DJNONと結婚を発表。19年に双子の男児を出産した。