「楽しそうな笑い声が聞こえたので、隠し撮りしてみたよ♡」2歳の双子兄弟が遊ぶ様子を、ママがこっそり撮影した動画がTikTokで話題になりました。楽しそうに笑い合う双子くんたちの様子に、「にやけながら見てしまいました」「幸せのお裾分け、ありがとう♡」と反響が寄せられています。



【動画】手遊び歌「手をたたきましょう」で大笑いする双子ちゃん

ママがリビングで一息ついていると、キッチンの方から可愛い笑い声が聞こえてきました。そっとのぞいてみると、ふたりは冷蔵庫の前に向かい合って立ち、楽しそうに遊んでいます。



ふたりはどうやら、手遊び歌『手をたたきましょう』を歌っているようです。手前にいる弟くんが「手をたたきまちょ〜」と歌うと、お兄ちゃんが両手を上にあげて、「タンタンタン」とたたきます。



上手に発音できない部分もありながらも、「わ〜らいまちょ（笑いましょ）」と弟くんが歌うと、お兄ちゃんはお腹を元気よくたたきます。すると、ふたりで大爆笑！このフレーズがとても楽しかったのか、キャッキャッと笑い声をあげながら、何度も繰り返すふたり。



「足踏みし〜ましょ」と続くものの、やっぱり「わ〜らいまちょ」のフレーズが楽しくて、何度も繰り返しては笑い合うふたりでした。



双子兄弟のママ（@maikonene）に話を聞きました。ふたりには4歳のお姉ちゃんがいます。



ーー普段からよくふたりで遊んでいますか？



「普段からふたりでよく遊んでいて、それぞれ単体で遊んでいることの方が珍しいくらい、いつも一緒にいます。



最近は言葉も増えてきて、会話らしいやりとりができるようになり、成長を感じています。私には理解できない言葉でも、ふたりの間では通じ合っている様子を見ると、『さすが双子だな』と感じます」



ーー今ならではの大変なこともありますか？



「成長とともに大変さも変わってきますが、今は体重が増えてきて、ふたり同時に抱っこするのが難しくなってきたことが少し大変です。また、そろそろトイレトレーニングを始めたいと思っていますが、1人ずつしっかり向き合うのが難しく、どう進めていこうか悩んでいるところです」



ーー3人のお子さんの育児で大切にされていることを教えてください。



「下の子たちが双子ということもあり、どうしても手がかかりがちなので、お姉ちゃんにもしっかり寄り添うことを大切にしています。兄弟で物の取り合いになったときも、『お姉ちゃんだから』という理由だけで我慢させることはしたくないと思っています。



また、『子育てはあっという間』とよく聞くので、子どもたちとの時間を大切にしたいという気持ちを持っています。



ただ、仕事と家庭の両立で日々追われ、十分に子どもたちと向き合えていないと感じることもありますね。そんなときは、子どもたちが寝た後の一人の時間に、小さかった頃の写真を見返しながら、『この時に戻りたいな』と思うこともあります。



そして改めて、『今この瞬間を大切にしたい』と気持ちを新たにしています」



TikTok（@maikonene）では、4歳のお姉ちゃんと2歳の双子くんたち、仲良し3きょうだいのにぎやかで楽しい日常や愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）