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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月13日は、快適な装着感とバランスのよい音質が魅力的なAnker（アンカー）のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Soundcore AeroClip」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Soundcore AeroClip（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ / IP55 防塵・防水規格 / 最大32時間再生 / マルチポイント接続】ミッドナイトブラック 17,990円 （ポイント26％還元） Amazonで見る PR PR

Ankerのイヤーカフ型のワイヤレスイヤホン「Soundcore AeroClip」がポイント26倍でお得

ファッションアイテムのようにアクセサリー感覚で装着できる、Anker（アンカー）の「Soundcore AeroClip」がポイント26倍でお買い得です。

耳に挟む形状のイヤーカフ型で、周囲の音を遮断せずにサウンドが楽しめるミニマルデザインが魅力です。

片耳約5.9gの軽量設計でストレスフリーなつけ心地。長時間使用しても疲れにくいのは嬉しいポイント。

ブリッジには0.5mmの形状記憶チタンワイヤーと柔軟なTPU素材を使用。人間工学に基づいた曲線デザインにより、耳に挟むだけで安定してフィットします。

小型軽量ながらハイレゾ音質が楽しめる。音漏れしにくいのもポイント

12mmの大型ダイナミックドライバーを搭載し、迫力のある重低音を奏でます。高音質コーデックLDACに対応。原音に忠実なサウンドもGOODです。

スピーカーが耳に正確に音を届ける指向性音響技術を採用。周囲への音漏れを最小限に抑えています。

Bluetooth 5.4に対応。高速かつ安定した接続を実現し、干渉や接続切れにも強いですよ。

4つのマイクとAIノイズリダクションにより、騒がしい場所でもクリアな声を届けるため、オンライン会議でも活躍します。

最大32時間の連続再生が可能。防水・防じん性能もバッチリ

イヤホン単体で最大8時間、ケース併用で最大32時間の連続再生が可能です。約10分間の急速充電で最大3時間の音楽再生ができるのも助かりますね。

IPX4の防水・防じん規格を備え、運動中の汗や突然の雨でも故障しにくく安心。

ミッドナイトブラックだけでなく、スカイブルーやホワイト＆ゴールドなどカラーバリエーションも豊富。

好みの色合いを持ち歩けば毎日の音楽鑑賞がさらに楽しくなること間違いなしです！

Anker Soundcore AeroClip（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ / IP55 防塵・防水規格 / 最大32時間再生 / マルチポイント接続】ミッドナイトブラック 17,990円 （ポイント26％還元） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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