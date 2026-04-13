ハライチ澤部佑（39）が、13日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にレギュラー出演。声がかすれた状態で出演し、共演者をざわつかせた。

澤部は「今週も始まりました。『ぽかぽか』です」と言ってスタートさせるも、相方の岩井勇気（39）は「『ぽかぽかです』なんて言ってましたけど」とイジった。

澤部は「よく気づきましたね。ダウトよく気づきましたね。『さあ始まりました。ぽかぽかです。今週もよろしくお願いします』って毎週言ってたんですけど、『さあ、今週も始まりました。ぽかぽかです』って、週1の番組みたいに。『今週も始まりました』ってしゃべり出しちゃったから。毎日やってるのに」と笑った。

岩井は「違和感がありましたね。見逃さなかったですよ」と語り、澤部も「よく気づきましたね」と笑った。

澤部はゲストと企画を読み上げると、神田愛花から「よく声が裏返るね」とツッコまれた。

澤部は「昨日櫻坂のライブで大声出し過ぎちゃって」と笑った。岩井は「仕事じゃないんかい」とつっこんだ。

澤部は土田晃之とともに櫻坂46の冠番組を担当している。