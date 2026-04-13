届かない言葉が組織を分ける　現場とデスクに横たわる温度差

同じ会社にいながら、見えている景色が違う。そんな違和感は、数値としても浮かび上がっている。英国の調査会社YouGovが実施し、Staffbaseが協力した6カ国調査によると、社内コミュニケーションの質に満足している割合はデスク従業員で47％、現場従業員では29％にとどまった。現場は店舗や工場、物流、医療などでデスクを持たずに働く人々を指し、世界の労働者の約80％を占める層だという。情報の受け取り方に差がある現実は、組織の分断を静かに示している。

その影響は働き方にも及ぶ。経営陣の発信が明確だと感じている従業員の仕事満足度は89％に達する一方、不明確と感じる層は25％にとどまり、約3.5倍の開きが出た。同調査では、転職を検討する人の63％が社内コミュニケーション不足を理由の一つに挙げている。単なる情報共有の問題ではなく、納得感や意欲に直結する要素として作用していることが分かる。

さらに、変化の伝わり方にも差がある。会社の方針転換などの理由について十分な情報を得ていると感じる割合は、デスク従業員で25％、現場従業員で17％にとどまる。意思決定に自分の意見が反映されていると感じる人も、デスク52％に対し現場39％と差がある。職場で孤独を頻繁に感じる人は1割に上り、つながりを十分に育めていると感じる人は20％にとどまっている。情報の量よりも、届き方や内容の理解しやすさに課題があるという指摘も出ている。

信頼される情報源として最も多く挙がったのは直属の上司だった。一方で、従業員アプリを利用する場合はアプリ経由の情報への信頼も高い。危機時の対応を良好と評価した割合は、アプリを主要手段とする企業で68％と、全体平均の52％を上回った。国ごとにイントラネットやSMSの活用状況が異なる点も含め、伝え方の設計が問われている。

同調査は2025年2月にオーストラリア、オーストリア、ドイツ、スイス、英国、米国の6カ国で3,574人を対象に実施された。次回は日本も対象に加わる予定だ。組織の変革が進む中で、言葉がどこまで届いているのか。その距離を測ることが、次の課題として浮かび上がっている。