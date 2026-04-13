3児の母・近藤千尋、膝上ミニで美脚スラリ 夫・ジャンポケ太田撮影のおめかしショットに「美しすぎます」「憧れの夫婦」の声
【モデルプレス＝2026/04/13】モデルの近藤千尋が4月12日、自身のInstagramを更新。膝上ミニ丈のワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】36歳3児の母モデル「骨格が優勝してる」美脚際立つ膝上ミニワンピ姿
近藤は「ひーぼぉカメラマン」とつづり、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が撮影した写真を公開。「おめかしした日」と、大きなリボンが特徴的な黒の膝上ミニ丈ワンピースに白いヒールを合わせたコーディネートを披露した。満開の桜を背景に、スラリと伸びた脚や美しいスタイルが際立っている。
この投稿には「美しすぎます」「ひーぼぉカメラマン、腕がいい」「愛を感じる」「脚が綺麗」「このコーディネートも似合う」「骨格が優勝してる」「憧れの夫婦」といった反響が寄せられている。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「骨格が優勝してる」美脚際立つ膝上ミニワンピ姿
◆近藤千尋、夫撮影の膝上ミニ黒ワンピ姿公開
近藤は「ひーぼぉカメラマン」とつづり、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が撮影した写真を公開。「おめかしした日」と、大きなリボンが特徴的な黒の膝上ミニ丈ワンピースに白いヒールを合わせたコーディネートを披露した。満開の桜を背景に、スラリと伸びた脚や美しいスタイルが際立っている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿には「美しすぎます」「ひーぼぉカメラマン、腕がいい」「愛を感じる」「脚が綺麗」「このコーディネートも似合う」「骨格が優勝してる」「憧れの夫婦」といった反響が寄せられている。
近藤は、太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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