山崎賢人、人気俳優とプライベートで釣りへ「竿も買ってくれてやり方も教えてくれて…」自宅での裏話も
【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）と藤木直人が4月13日、都内で開催された「uno ヘアケア 新CM発表会」に出席。山崎がプライベートについて語った。
【写真】2028年大河主演俳優、プラべで共に釣りしたイケメン俳優
山崎と藤木は4月20日より全国で放映開始するメンズブランド「uno」の「4D オールインワンシャンプー」の新TVCMに出演。unoが提案する「10年後もかっこよく」という価値を表現している。
2人は2018年のドラマ『グッド・ドクター』（フジテレビ系）などで共演経験があり、プライベートでも交流があるという。イベントでは、今回のCMのコンセプト「10年後もかっこよく」にちなみ、お互いの「自信や余裕を感じるところ」を話す場面があった。
山崎は藤木に関して「藤木さんは自信と余裕しかないな、というイメージです」と告白。現場ではもちろん、プライベートでもそう思うことがあるそうで、山崎は「釣りに連れて行ってもらって。家まで車で迎えに来てくれたんです。自分の分の竿も買ってくれて、やり方も教えてくれて。その後、藤木さんの家にお邪魔して、（魚を）捌いてくれて。自分はただ食べてただけ（笑）」と藤木との釣りエピソードを明かした。さらに山崎は「ちょっとしたら藤木さんは寝てたんです。もう余裕しかないな、と」と笑い「朝から全部やってもらったので。そんなの自信と余裕がないとやってもらえないじゃないですか。かっこいいです」と尊敬の眼差しを向けた。
藤木は山崎の「釣りに興味がある」という言葉が嬉しかったと言い「船の中で食べるものをコンビニで買おうって言って寄った時に、賢人くんがスマホで払おうとしたら（機械が）全然読み込んでくれなくて。その分も僕が奢りましたから（笑）」と告白。山崎は「そうです。すみません、ありがとうございます」と笑っていた。
「10年後どんな自分でいたいか」を答える場面では、山崎は「楽しんでいたい」と回答。「シンプルにこの感情でいたいな、楽しんでいたいなって思ったんですよね」と明かし「仕事もプライベートも楽しむということを根本に持っておいた方が楽しいかな」と語った。また、「日々を楽しく充実していけば、10年後も楽しんでやれているのかなと思って」と意気込んでいた。（modelpress編集部）
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◆山崎賢人、藤木直人と釣りへ
山崎と藤木は4月20日より全国で放映開始するメンズブランド「uno」の「4D オールインワンシャンプー」の新TVCMに出演。unoが提案する「10年後もかっこよく」という価値を表現している。
山崎は藤木に関して「藤木さんは自信と余裕しかないな、というイメージです」と告白。現場ではもちろん、プライベートでもそう思うことがあるそうで、山崎は「釣りに連れて行ってもらって。家まで車で迎えに来てくれたんです。自分の分の竿も買ってくれて、やり方も教えてくれて。その後、藤木さんの家にお邪魔して、（魚を）捌いてくれて。自分はただ食べてただけ（笑）」と藤木との釣りエピソードを明かした。さらに山崎は「ちょっとしたら藤木さんは寝てたんです。もう余裕しかないな、と」と笑い「朝から全部やってもらったので。そんなの自信と余裕がないとやってもらえないじゃないですか。かっこいいです」と尊敬の眼差しを向けた。
藤木は山崎の「釣りに興味がある」という言葉が嬉しかったと言い「船の中で食べるものをコンビニで買おうって言って寄った時に、賢人くんがスマホで払おうとしたら（機械が）全然読み込んでくれなくて。その分も僕が奢りましたから（笑）」と告白。山崎は「そうです。すみません、ありがとうございます」と笑っていた。
◆山崎賢人、思い描く10年後語る
「10年後どんな自分でいたいか」を答える場面では、山崎は「楽しんでいたい」と回答。「シンプルにこの感情でいたいな、楽しんでいたいなって思ったんですよね」と明かし「仕事もプライベートも楽しむということを根本に持っておいた方が楽しいかな」と語った。また、「日々を楽しく充実していけば、10年後も楽しんでやれているのかなと思って」と意気込んでいた。（modelpress編集部）
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