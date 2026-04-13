藤木直人、山崎賢人の大河主演決定を祝福「ついにそこまで来たかと」「本当に親戚のおじさんですよ」
【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）と藤木直人が4月13日、都内で開催された「uno ヘアケア 新CM発表会」に出席。藤木が山崎の大河主演を祝福した。
【写真】2028年大河主演俳優、シャツ姿で爽やかオーラ放つ
山崎と藤木は4月20日より全国で放映開始するメンズブランド「uno」の「4D オールインワンシャンプー」の新TVCMに出演。unoが提案する「10年後もかっこよく」という価値を表現している。
2人は2018年のドラマ『グッド・ドクター』（フジテレビ系）などで共演経験があり、プライベートでも交流があるという。イベントでは、今回のCMのコンセプト「10年後もかっこよく」にちなみ、お互いの「自信や余裕を感じるところ」を話す場面があった。
藤木は山崎について「もう自信しかないでしょ」と口にし「ドラマでご一緒した時が8年前。まだ23歳くらいで、その後にいろんな大作の主演を演じてきましたし、つい先日発表になりましたけど大河ドラマ主演おめでとうございます」と4月9日に発表された大河ドラマ（第67作）「ジョン万」（2028年放送予定）の主演決定を祝福。山崎は「ありがとうございます」と照れ笑いを浮かべ、藤木は「本当に親戚のおじさんですよ。『ついにそこまで来たか』と思って、すごく嬉しかったです」と喜んだ。藤木は「今の賢人くんが自信を持っていなかったら、誰が自信を持つんだって」と続け「ただ、本当に忙しいから、時間の余裕はひょっとしたらないのかもしれないなって。それはすごく心配しています」と語った。
藤木の言葉を受けて山崎は「『グッド・ドクター』の時から、8年前から藤木さんに見てもらっているっていうのはなかなかないことなので、そう言ってもらえるのは嬉しいです」と喜びをかみしめた。（modelpress編集部）
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◆山崎賢人＆藤木直人、TVCM出演
山崎と藤木は4月20日より全国で放映開始するメンズブランド「uno」の「4D オールインワンシャンプー」の新TVCMに出演。unoが提案する「10年後もかっこよく」という価値を表現している。
◆藤木直人、山崎賢人の大河主演を祝福
2人は2018年のドラマ『グッド・ドクター』（フジテレビ系）などで共演経験があり、プライベートでも交流があるという。イベントでは、今回のCMのコンセプト「10年後もかっこよく」にちなみ、お互いの「自信や余裕を感じるところ」を話す場面があった。
藤木は山崎について「もう自信しかないでしょ」と口にし「ドラマでご一緒した時が8年前。まだ23歳くらいで、その後にいろんな大作の主演を演じてきましたし、つい先日発表になりましたけど大河ドラマ主演おめでとうございます」と4月9日に発表された大河ドラマ（第67作）「ジョン万」（2028年放送予定）の主演決定を祝福。山崎は「ありがとうございます」と照れ笑いを浮かべ、藤木は「本当に親戚のおじさんですよ。『ついにそこまで来たか』と思って、すごく嬉しかったです」と喜んだ。藤木は「今の賢人くんが自信を持っていなかったら、誰が自信を持つんだって」と続け「ただ、本当に忙しいから、時間の余裕はひょっとしたらないのかもしれないなって。それはすごく心配しています」と語った。
藤木の言葉を受けて山崎は「『グッド・ドクター』の時から、8年前から藤木さんに見てもらっているっていうのはなかなかないことなので、そう言ってもらえるのは嬉しいです」と喜びをかみしめた。（modelpress編集部）
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