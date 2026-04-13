朝はオセアニア通貨安も、続かず＝オセアニア為替概況
朝はオセアニア通貨安も、続かず＝オセアニア為替概況
週末のイランと米国との協議決裂を受けてリスク警戒からのドル高となり、豪ドルは対ドルで先週末終値の0.7064ドルから0.6986ドルまで急落。sの語0.7040ドル台まで反発しており、下げ分のかなりを解消した。NZドルも先週末終値の0.5838ドルから0.5792ドルまで急落。その後一時0.5849ドルを付けるなど、下げが続かず。
対円でも朝は豪ドル安。NZドル安。豪ドル円は先週末の112.54円から111.58円まで下げたが、その後112.48円と終値近くに戻した。ＮＺドル円は先週末の93.02円から92.38円を付けたが、93円台を回復。
今週の主な予定
豪州
04/14 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （4月） 前回 1.2% （前月比）
04/14 10:30 NAB企業景況感 （3月） 前回 7.0 （NAB企業景況感）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 1.9万人 前回 4.89万人 （雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 -3.05万人 （正規雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 7.94万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
特になし
週末のイランと米国との協議決裂を受けてリスク警戒からのドル高となり、豪ドルは対ドルで先週末終値の0.7064ドルから0.6986ドルまで急落。sの語0.7040ドル台まで反発しており、下げ分のかなりを解消した。NZドルも先週末終値の0.5838ドルから0.5792ドルまで急落。その後一時0.5849ドルを付けるなど、下げが続かず。
対円でも朝は豪ドル安。NZドル安。豪ドル円は先週末の112.54円から111.58円まで下げたが、その後112.48円と終値近くに戻した。ＮＺドル円は先週末の93.02円から92.38円を付けたが、93円台を回復。
豪州
04/14 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （4月） 前回 1.2% （前月比）
04/14 10:30 NAB企業景況感 （3月） 前回 7.0 （NAB企業景況感）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 1.9万人 前回 4.89万人 （雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 -3.05万人 （正規雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 7.94万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
特になし