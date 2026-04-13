高市早苗総理は13日、俳優のMEGUMIさんと自民党本部で対談した。

【映像】Vネックのカーディガン姿のMEGUMIさん（実際の様子）

終了後、記者団の取材に応じたMEGUMIさんは「女性リーダーとしてふだん考えていることとか、これからどういうふうにやっていこうみたいな。女性としての部分でお話させていただきました」と述べた。

記者が「高市総理からどんな質問が？」と聞くと、「お肌のこととか。どの色が似合うのかしらみたいな、そういった可愛らしい質問いただきました」と答えた。「メイクや美容についてお話された？」とさらに問われると、「それだけじゃないですけれども。それも少しですけど、基本的にはふだんやってらっしゃるお仕事の考えかたであったりとか、プレッシャーの中でどのようにご自身がそこを切り抜いてらっしゃるだとかそういったところを伺うことができました」と述べた。

高市総理はどういう色が似合うかとか、スキンケアに興味をもっていたということで、「こういう色がもしかして似合うかもしれませんという感じで。アイシャドウの色とか、リップの色とか、お洋服の色とか。ブルー系とかピンク系がいいかもしれませんみたいなお話をさせていただきました」とし、「お悩みじゃなくてこちらが一方的におせっかいでお伝えさせていただきました」と述べた。

高市総理と会うのは初めてとのことで、「本当に大変な日々の公務のなかで、現場にいたスタッフさん全体に気を使ってくださってニコニコして、ちょっと冗談なんかも言ってくださって。我々の緊張をほぐしてくださるような空気づくりをしてくださって本当にすごいなと感激いたしました」と感想を語った。（ABEMA NEWS）