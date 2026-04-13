１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円６８銭前後と前週末の午後５時時点に比べて３５銭程度のドル高・円安となっている。



パキスタンで１１～１２日に行われた米国とイランの和平協議が合意に至らなかったことを受け、質への逃避から基軸通貨であるドルに買いが先行。トランプ米大統領が１２日に米海軍がホルムズ海峡への船舶の出入りを封鎖する措置を始めると述べ、時間外取引で米原油先物相場が上昇したことからエネルギーの大半を輸入に頼る日本の貿易収支悪化を懸念した円売りも出やすく、ドル円相場は午前８時１０分すぎに１５９円８５銭をつける場面があった。ただ、パキスタンのダール副首相兼外相は引き続き仲介役を果たすと表明しており、停戦期限（米国東部時間７日に２週間の停戦で合意したことから２１日ごろ）に向けた動向を見極めたいとして一段のドル買い・円売りには慎重姿勢。また、日本の通貨当局による円買い介入が警戒されている面もあり、午後は概ね１５９円７０銭前後で推移した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８８ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８６円６３銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS