リテールパートナーズ<8167.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、上限を１６０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．７３％）、または２０億円としており、取得期間は４月１５日から８月３１日まで。株主還元と資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが目的としている。



同時に発表した２７年２月期連結業績予想は、売上高２８８５億円（前期比３．７％増）、営業利益６８億円（同５．１％増）、純利益５３億５０００万円（同４．１％増）を見込む。本業であるスーパーマーケット事業で収益力強化とローコスト運営の更なる推進を図る。



なお、２６年２月期決算は、売上高２７８１億９７００万円（前の期比４．３％増）、営業利益６４億６８００万円（同５．２％減）、純利益５１億３８００万円（同１．７％減）だった。



出所：MINKABU PRESS