アドテック プラズマ テクノロジー<6668.T>＝７連騰で新高値。前週末１０日の取引終了後に発表した２月中間期連結決算は、売上高５４億６０００万円（前年同期比１３．２％減）、営業利益６億４０００万円（同２０．７％減）、純利益６億２４００万円（同３６．９％減）と減収減益となったものの、従来予想の純利益３億６０００万円を大きく上回って着地しており、好材料視されている。営業外収益で為替差益が発生したことが寄与した。主力の半導体・液晶関連事業は、ＡＩ・クラウド関連投資の継続を背景にサーバーやデータセンター向けを中心とした高性能半導体の需要が堅調に推移したものの、ＡＩ関連以外の一部用途では需要の濃淡が見られたことで売上高・利益が大きく落ち込んだ。また、研究機関・大学関連事業で、前年上期にあった大型案件がなくなったことも響いた。なお、２６年８月期通期業績予想は、売上高１１６億円（前期比８．５％減）、営業利益１５億８０００万円（同１２．６％減）、純利益１０億１０００万円（同４９．７％減）の従来見通しを据え置いている。



ホームポジション<2999.T>＝急伸、年初来高値を更新。同社は１０日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の単独決算を発表した。売上高は前年同期比２５．９％増の９０億５１００万円、経常利益は同３．９倍の３億６９００万円となり、経常利益は通期計画を上回って着地した。あわせて今年８月末日時点で１０００株以上を保有する株主を対象にＱＵＯカード２万円分を贈呈する株主優待の実施も発表。これらが株価の刺激材料となったようだ。同社は戸建て分譲住宅事業を展開。２月中間期は営業面での土地仕入れの強化などが奏功し、販売件数が前年同期を上回ったほか、受注も堅調に推移したという。



ＡＫＩＢＡホールディングス<6840.T>＝一時ストップ高。同社は１０日、グループのバディネットがテスホールディングス<5074.T>子会社のテス・エンジニアリングと蓄電所開発事業で業務提携したと発表。これが材料視されているようだ。テス・エンジニアリングが保有する顧客ネットワーク・事業開発ノウハウ・エンジニアリング力と、バディネットが持つ全国規模の施工力・施工ノウハウ・現場対応技術力を融合。これにより、蓄電所プロジェクトにおける計画・開発から現場実装までをカバーする事業推進体制を構築するとしている。



ジンズホールディングス<3046.T>＝ストップ高で年初来高値更新。同社は前週末１０日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結決算を発表。国内アイウエア事業で一部商品の売り上げが計画に対し未達となり、売上高と各利益は期初予想に対して下振れして着地した。これを受け、通期の業績予想を下方修正したものの、下期に関しては期初予想を維持したという。修正後の通期の売上高予想は前期比１３．６％増の１１０３億９２００万円で営業利益予想は同５．６％増の１２７億７２００万円。下方修正幅は想定よりは小幅との受け止めもあって、発表内容を評価した買いを集めている。



寿スピリッツ<2222.T>＝３日ぶり急反発。前週末１０日の取引終了後、２６年３月期の通期売上高が前の期比８．９％増の７８７億９６００万円だったと発表した。第４四半期（１～３月）は中国の渡航自粛の影響があったものの、売上高が前年同期比９．５％増の２０３億１１００万円になったとしており、増収基調の継続を好感した買いが集まっている。新規出店やインバウンド対策の強化などを続けた。なお、２６年３月期の連結決算は５月１４日に開示する。



ＴＳＩホールディングス<3608.T>＝急動意。同社は前週末１０日の取引終了後、２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比１９．７％増の２０００億円、最終利益は同２．０倍の７７億円と大幅な増収増益を計画。年間配当予想は同３０円増配の７０円とし、更に取得総数３３０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．５８％）、取得総額３０億円を上限とする自社株買いの実施も公表した。好業績見通しと株主還元の強化を評価した買いが集まっている。今期は既存ブランドの成長を見込むほか、買収した２社の業績が通期で貢献する。自社株取得期間は４月１３日から１０月３０日。取得した自己株式数から６３万株を除いた分を来年１月２９日に消却する予定。あわせて同社は「スカジャン」などを取り扱う東洋エンタープライズ（東京都墨田区）と、その製品の販売会社であるレイラニトレーディング（同）の株式を取得し、子会社化すると発表した。業績に及ぼす影響については現在精査中としている。



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出所：MINKABU PRESS