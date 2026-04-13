THE ALFEEの高見沢俊彦がMCを務めるBS朝日『高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ』の4月10日放送回に、&TEAM（エンティーム）のYUMA（ユウマ）、JO（ジョウ）、MAKI（マキ）が出演。高見沢との集合ショットが公開され、注目を集めている。

【写真】高見沢俊彦と&TEAMの和やか4ショット／エンジェルスプーン型ギターをもった&TEAM／高見沢の“エンジェルギター”を手にしたYUMA 【動画】『高見沢メシ』番組予告ムービー

■高見沢俊彦と&TEAMユウマ、ジョウ、マキが爆笑トーク

&TEAMの“グルメトリオ”として登場した3人は、YUMAおすすめの博多のもつ鍋や、JOおすすめの大阪のお好み焼きを味わいながら、「お互いの直してもらいたいところ」を明かすなど、素顔の彼らが垣間見えるトークを展開。さらに、高見沢に&TEAMの楽曲を紹介するコーナーも。YUMAと高見沢による「星空のディスタンス」セッションも披露され、双方のファンから大きな反響を呼んだ。

放送前には番組公式Xにて記念ショットが公開。右からYUMA、JO、MAKIが並び、その後ろで3人を包み込むように手を広げる高見沢。現場での和やかな雰囲気を感じる1枚となっている。

また、&TEAMの公式Xでは、「アーン」と口を開けるJOに、YUMAとTAKIが番組モチーフの“エンジェルスプーン型ギター”を差し出すユーモラスなショット（3枚目）も公開されている。

SNSでは、「高見沢さん変わらぬ美しさ！」「&TEAMのみなさん、みんなかっこいい！」「高見沢さんがとても優しくて、3人がリラックスした表情だったのが印象的」「もぐもぐ食べていて可愛いかった（笑）」「たくさん&TEAMのことを紹介してくれて感謝」「コラボも最高でした！」など、温かい反応が寄せられている。

■高見沢とエンジェルギターを手にしたユウマの記念ショットも

見逃し配信を告知する投稿では、高見沢の“エンジェルギター”を手にしたYUMAと、グッドサインを見せる高見沢、バンドメンバーが並ぶ集合ショットも公開。「あのエンジェルギターをユウマくんが！」と歓喜の声も上がっている。

■動画：&TEAMの“グルメトリオ”が出演！『高見沢メシ』番組予告ムービー