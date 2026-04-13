嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2016年5月18日リリースの「I seek/Daylight」のジャケット写真が公開された。

【写真】嵐「I seek/Daylight」ジャケット【動画】嵐「I seek」「Daylight」MV

■黒スーツでキメた嵐。「I seek/Daylight」ジャケ写に絶賛の声

「I seek」は、大野智主演のドラマ『世界一難しい恋』（日本テレビ系）の主題歌、そして「Daylight」は、松本潤出演のドラマ『99.9-刑事専門弁護士-』の主題歌だ。

公開されたビジュアルは、通常版（1枚目）と初回限定版（2、3枚目）、そして集合ショットの4枚。クールな表情を見せたジャケット写真が多い中、それぞれが微笑んだ表情が印象的なビジュアルとなっている（通常版/1枚目）。

全身ショットが起用された初回限定版(1)(2)では、それぞれの個性に合わせたオールブラックの衣装にも注目。相葉はロングジャケットを腕をまくって着こなし、櫻井翔はショートジャケット、松本潤はウエストがシェイプしたロングジャケットと、全員が細身パンツと合わせたシャープなコーディネートを披露している。

SNSでは、「ほんとみんなカッコいい」「ビジュ良すぎ」「嵐の曲は聴くだけで当時の記憶がよみがえる」「大ちゃんの髪の色が茶髪から黒になったのも印象的」「相葉ちゃんスタイル良いな」「ドラマ見てたな～」「スーツ姿が素敵すぎる」「翔くんイケメン」「大人嵐素敵」「非常にカッコいい」「全員イケメてる」というコメントの他、オン眉前髪の松本について「MJの前髪がかわいいこと…♡」「潤くんの前髪が可愛い過ぎる」「短髪の潤くんカッコよすぎる」「お潤の短め前髪、、、めろすぎる」という反響も見ることができる。

■動画：嵐「I seek」MV

■動画：嵐「Daylight」MV