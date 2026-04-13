ジグザグ <340A> [東証Ｇ] が4月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比18.3％減の2億1900万円に減り、通期計画の3億2800万円に対する進捗率は66.8％にとどまり、さらに前年同期の86.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の経常利益は前年同期比2.6倍の1億0900万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の経常利益は前年同期比8.7％減の9500万円に減り、売上営業利益率は前年同期の24.8％→22.7％に低下した。



株探ニュース