ETF売買代金ランキング＝13日大引け
13日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 161337 -23.1 53100
２. <1357> 日経Ｄインバ 26919 -23.6 4207
３. <1321> 野村日経平均 17806 -38.6 59160
４. <1458> 楽天Ｗブル 10762 -31.1 63230
５. <1579> 日経ブル２ 9978 -24.5 572.7
６. <1360> 日経ベア２ 9313 -35.1 103.3
７. <1540> 純金信託 8440 0.2 22630
８. <1306> 野村東証指数 5448 -7.0 394.8
９. <1671> ＷＴＩ原油 5146 32.2 5235
10. <2644> ＧＸ半導日株 3778 -22.7 3443
11. <1542> 純銀信託 2648 -35.7 34300
12. <1615> 野村東証銀行 2398 56.7 624.5
13. <1459> 楽天Ｗベア 2330 23.0 170
14. <1398> ＳＭＤリート 2305 32.0 1960.0
15. <1568> ＴＰＸブル 2110 -8.5 845.8
16. <1358> 上場日経２倍 2095 31.3 101050
17. <200A> 野村日半導 2088 -40.0 3513
18. <2038> 原油先Ｗブル 2011 129.6 2629
19. <1489> 日経高配５０ 1688 -24.7 3176
20. <1329> ｉＳ日経 1575 -43.5 5883
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1549 18.8 385.2
22. <2036> 金先物Ｗブル 1442 -6.8 200400
23. <1699> 野村原油 1277 122.9 605.4
24. <314A> ｉＳゴールド 1256 -2.1 357.9
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1208 -34.7 81550
26. <1330> 上場日経平均 1138 -60.8 59190
27. <1320> ｉＦ日経年１ 930 -65.5 58900
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 925 -51.9 2072.0
29. <1326> ＳＰＤＲ 868 6.1 69370
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 826 69.6 2193
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 787 49.6 1052
32. <1356> ＴＰＸベア２ 763 -3.2 132.6
33. <1655> ｉＳ米国株 763 -21.4 779.6
34. <1545> 野村ナスＨ無 741 0.4 40230
35. <2039> 原油先物ベア 637 185.7 537
36. <2013> ｉＳ米高配当 627 2139.3 290.1
37. <1328> 野村金連動 580 -36.8 17895
38. <1595> 農中Ｊリート 523 29.1 1969
39. <2559> ＭＸ全世界株 508 4.5 27005
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄 472 -13.2 70760
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 442 -10.7 31150
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 437 -0.7 645.9
43. <1346> ＭＸ２２５ 415 -79.7 58740
44. <1308> 上場東証指数 393 1.0 3898
45. <2865> ＧＸＮカバコ 386 19.9 1225
46. <1571> 日経インバ 361 -40.8 359
47. <2243> ＧＸ半導体 361 -16.4 3330
48. <435A> ｉＦ日本配当 345 105.4 2375
49. <1348> ＭＸトピクス 339 -0.3 3896
50. <1580> 日経ベア 316 -14.6 951.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 161337 -23.1 53100
２. <1357> 日経Ｄインバ 26919 -23.6 4207
３. <1321> 野村日経平均 17806 -38.6 59160
４. <1458> 楽天Ｗブル 10762 -31.1 63230
５. <1579> 日経ブル２ 9978 -24.5 572.7
６. <1360> 日経ベア２ 9313 -35.1 103.3
７. <1540> 純金信託 8440 0.2 22630
８. <1306> 野村東証指数 5448 -7.0 394.8
９. <1671> ＷＴＩ原油 5146 32.2 5235
10. <2644> ＧＸ半導日株 3778 -22.7 3443
11. <1542> 純銀信託 2648 -35.7 34300
12. <1615> 野村東証銀行 2398 56.7 624.5
13. <1459> 楽天Ｗベア 2330 23.0 170
14. <1398> ＳＭＤリート 2305 32.0 1960.0
15. <1568> ＴＰＸブル 2110 -8.5 845.8
16. <1358> 上場日経２倍 2095 31.3 101050
17. <200A> 野村日半導 2088 -40.0 3513
18. <2038> 原油先Ｗブル 2011 129.6 2629
19. <1489> 日経高配５０ 1688 -24.7 3176
20. <1329> ｉＳ日経 1575 -43.5 5883
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 1549 18.8 385.2
22. <2036> 金先物Ｗブル 1442 -6.8 200400
23. <1699> 野村原油 1277 122.9 605.4
24. <314A> ｉＳゴールド 1256 -2.1 357.9
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1208 -34.7 81550
26. <1330> 上場日経平均 1138 -60.8 59190
27. <1320> ｉＦ日経年１ 930 -65.5 58900
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 925 -51.9 2072.0
29. <1326> ＳＰＤＲ 868 6.1 69370
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 826 69.6 2193
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 787 49.6 1052
32. <1356> ＴＰＸベア２ 763 -3.2 132.6
33. <1655> ｉＳ米国株 763 -21.4 779.6
34. <1545> 野村ナスＨ無 741 0.4 40230
35. <2039> 原油先物ベア 637 185.7 537
36. <2013> ｉＳ米高配当 627 2139.3 290.1
37. <1328> 野村金連動 580 -36.8 17895
38. <1595> 農中Ｊリート 523 29.1 1969
39. <2559> ＭＸ全世界株 508 4.5 27005
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄 472 -13.2 70760
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 442 -10.7 31150
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 437 -0.7 645.9
43. <1346> ＭＸ２２５ 415 -79.7 58740
44. <1308> 上場東証指数 393 1.0 3898
45. <2865> ＧＸＮカバコ 386 19.9 1225
46. <1571> 日経インバ 361 -40.8 359
47. <2243> ＧＸ半導体 361 -16.4 3330
48. <435A> ｉＦ日本配当 345 105.4 2375
49. <1348> ＭＸトピクス 339 -0.3 3896
50. <1580> 日経ベア 316 -14.6 951.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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