　13日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　161337　　 -23.1　　　 53100
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 26919　　 -23.6　　　　4207
３. <1321> 野村日経平均　　 17806　　 -38.6　　　 59160
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10762　　 -31.1　　　 63230
５. <1579> 日経ブル２　　　　9978　　 -24.5　　　 572.7
６. <1360> 日経ベア２　　　　9313　　 -35.1　　　 103.3
７. <1540> 純金信託　　　　　8440　　　 0.2　　　 22630
８. <1306> 野村東証指数　　　5448　　　-7.0　　　 394.8
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　5146　　　32.2　　　　5235
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　3778　　 -22.7　　　　3443
11. <1542> 純銀信託　　　　　2648　　 -35.7　　　 34300
12. <1615> 野村東証銀行　　　2398　　　56.7　　　 624.5
13. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2330　　　23.0　　　　 170
14. <1398> ＳＭＤリート　　　2305　　　32.0　　　1960.0
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　2110　　　-8.5　　　 845.8
16. <1358> 上場日経２倍　　　2095　　　31.3　　　101050
17. <200A> 野村日半導　　　　2088　　 -40.0　　　　3513
18. <2038> 原油先Ｗブル　　　2011　　 129.6　　　　2629
19. <1489> 日経高配５０　　　1688　　 -24.7　　　　3176
20. <1329> ｉＳ日経　　　　　1575　　 -43.5　　　　5883
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1549　　　18.8　　　 385.2
22. <2036> 金先物Ｗブル　　　1442　　　-6.8　　　200400
23. <1699> 野村原油　　　　　1277　　 122.9　　　 605.4
24. <314A> ｉＳゴールド　　　1256　　　-2.1　　　 357.9
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1208　　 -34.7　　　 81550
26. <1330> 上場日経平均　　　1138　　 -60.8　　　 59190
27. <1320> ｉＦ日経年１　　　 930　　 -65.5　　　 58900
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 925　　 -51.9　　　2072.0
29. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 868　　　 6.1　　　 69370
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 826　　　69.6　　　　2193
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 787　　　49.6　　　　1052
32. <1356> ＴＰＸベア２　　　 763　　　-3.2　　　 132.6
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　 763　　 -21.4　　　 779.6
34. <1545> 野村ナスＨ無　　　 741　　　 0.4　　　 40230
35. <2039> 原油先物ベア　　　 637　　 185.7　　　　 537
36. <2013> ｉＳ米高配当　　　 627　　2139.3　　　 290.1
37. <1328> 野村金連動　　　　 580　　 -36.8　　　 17895
38. <1595> 農中Ｊリート　　　 523　　　29.1　　　　1969
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 508　　　 4.5　　　 27005
40. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 472　　 -13.2　　　 70760
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 442　　 -10.7　　　 31150
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 437　　　-0.7　　　 645.9
43. <1346> ＭＸ２２５　　　　 415　　 -79.7　　　 58740
44. <1308> 上場東証指数　　　 393　　　 1.0　　　　3898
45. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 386　　　19.9　　　　1225
46. <1571> 日経インバ　　　　 361　　 -40.8　　　　 359
47. <2243> ＧＸ半導体　　　　 361　　 -16.4　　　　3330
48. <435A> ｉＦ日本配当　　　 345　　 105.4　　　　2375
49. <1348> ＭＸトピクス　　　 339　　　-0.3　　　　3896
50. <1580> 日経ベア　　　　　 316　　 -14.6　　　 951.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース