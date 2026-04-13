インテリックスホールディングス <463A> [東証Ｓ] が4月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比5.6％増の18.1億円に伸び、通期計画の20億円に対する進捗率は90.6％に達し、5年平均の35.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比57.8％減の1.8億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比86.4％増の2.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.2％→3.8％に改善した。



株探ニュース