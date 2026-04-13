高橋英樹、広々とした庭のツツジが満開に 花々が咲き乱れる“春の自宅ショット”に反響「うわぁぁぁぁぁぁぁ!!見事です」「美しいですね〜」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が11日、自身のブログを更新。「我が家の庭のツツジが満開」になったことを報告し、広々とした庭にビビッドなピンク色のツツジの花が咲き誇る自宅ショットを公開した。
【写真】「うわぁぁぁぁぁぁぁ!!見事です」広々とした自宅庭で咲き乱れるツツジ披露の高橋英樹
ツツジは長く育てているものだといい、「長年の間に枯れたところは新しい木になっていますがそちらは青々と緑が美しい」と英樹。
この日は快晴で、花々がよけいに美しく感じられたといい「この美しさを見ると心が揺らぎますなあ」と自宅の庭の風景に癒されている様子だった。
コメント欄には「うわぁぁぁぁぁぁぁ!!見事です」「素晴らしく綺麗に咲き誇ってますね！」「満開のツツジが美しいですね〜」「お手入れが良いから毎年きれいに咲くのですね」「お庭がある事も美しいお花たちがあり緑がある事もいいなー」「めちゃくちゃ綺麗です 癒されますね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「うわぁぁぁぁぁぁぁ!!見事です」広々とした自宅庭で咲き乱れるツツジ披露の高橋英樹
ツツジは長く育てているものだといい、「長年の間に枯れたところは新しい木になっていますがそちらは青々と緑が美しい」と英樹。
この日は快晴で、花々がよけいに美しく感じられたといい「この美しさを見ると心が揺らぎますなあ」と自宅の庭の風景に癒されている様子だった。
コメント欄には「うわぁぁぁぁぁぁぁ!!見事です」「素晴らしく綺麗に咲き誇ってますね！」「満開のツツジが美しいですね〜」「お手入れが良いから毎年きれいに咲くのですね」「お庭がある事も美しいお花たちがあり緑がある事もいいなー」「めちゃくちゃ綺麗です 癒されますね」など、さまざまな反響が寄せられている。