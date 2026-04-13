【ワシントン＝橋本潤也、イスラマバード＝溝田拓士】米国とイランの戦闘終結に向け、パキスタンで開かれた協議は夜を徹して断続的に行われたが、合意は得られなかった。

トランプ米大統領は再びイランへの圧力を強め、イランも反発を続けている。再び中東地域で軍事的な緊張が高まる恐れがある。

米国の代表団を率いたバンス副大統領は現地時間１２日朝、協議を終えて記者団の前に姿をみせ、「２１時間の協議で多岐にわたる実質的な議論を交わした。それが良いニュースだ。悪いニュースは合意に至らなかったことだ」と切り出した。

協議は日をまたぎ１２日未明も続いた。その間、イラン国営テレビなどは実務者レベルでテーマごとに議論が続いていると伝えたほか、協議が中断され、１２日の再開で双方が合意したとも一度は報じていた。

バンス氏は「我々は柔軟に対応し譲歩した」と振り返り、イラン側への不満をあらわにした。記者団から質問を３回受けると、足早に立ち去った。

協議決裂の際、トランプ氏は米フロリダ州マイアミを訪問していた。長女イバンカ氏やルビオ国務長官と共に総合格闘技の試合観戦を楽しんだ模様だが、その後、怒りをあらわにした。

トランプ氏は１２日、米ＦＯＸニュースのインタビューで、イランは「切り札は何もない」と述べ、協議に戻ってくるとの見方を示した。エネルギー関連施設や発電所の破壊は容易だとも述べ、イランを「石器時代に戻すことが可能だ」と再び訴えた。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは１２日、ホルムズ海峡の封鎖に加え、トランプ政権が限定的な攻撃を検討していると報じた。

イラン側もヒートアップしている。協議で交渉団を率いたモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は１２日、ＳＮＳに米ホワイトハウス周辺のガソリン価格を記した地図を添え「今のガソリン価格を楽しんで」と投稿した。「すぐ１ガロン（約３・８リットル）４〜５ドルのガソリンが懐かしくなるだろう」とも付け加えた。トランプ氏が宣言したホルムズ海峡の封鎖によるガソリン価格の上昇を見越し、やゆしたものだ。