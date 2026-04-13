4月11日、女優の新木優子が元Hey！Say！JUMP・中島裕翔との結婚を発表した。美男美女カップルの誕生は祝福に沸いたが、SNSでは、新木が見せていた “ある癖” が話題にのぼっている。

それは、2023年12月17日に放送された『情熱大陸』でのこと。20代最後を迎えた新木を、1年にわたって密着したなかで、タイ・バンコクでの様子もオンエアされた。注目が集まったのは、プライベートで食事した際の新木の仕草だ。

「密着時、取材陣やマネージャーを含めて食事するシーンがありました。食べ物を頬張りながら『恋愛はしてないんですか？』とインタビューされた新木さん。『ノー』と言いながら口に水を含むと、そのまま口の中でブクブクとゆすぐ仕草をしたのです。その後、水を飲み込み、何事もなかったかのように会話を続けました」（芸能ジャーナリスト）

そんな当時の映像が、今になってXで拡散。口の中で水をブクブクと含む行為は一般的にマナー違反とされており、その姿に嫌悪感を抱く声が集まった。

《ここまでブクブクやってるのは普通に汚い》

《せめて人前（カメラの前）でやるのはやめたほうがいい》

全国ネットで放送されている同番組。素顔が見られる密着が人気の番組だが、ふだんの癖が視聴者の厳しい声につながってしまったようだ。

「新木さんが結婚を発表してから、改めて抜群のスタイルや美貌、さらに発言してきた人生観などに焦点が当たりました。ほとんどは称賛にあふれており、新木さんには “完璧イメージ” が漂ったことも事実です。

しかし、こうしたマナー違反とされる行為はイメージとの乖離が大きく、悪いギャップとして映ってしまったようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

突如蒸し返された残念ポイント。そのギャップが落胆を生んでしまったのだろう。

前出の芸能ジャーナリストは、有名人の食事マナーは、かなり厳しい目を向けられていると指摘する。

「ここ最近では、2025年10月まで総理大臣だった石破茂氏の箸の持ち方や、ラーメンのすすり方などが批判の的になりました。さらに2026年4月には、木村拓哉さんの迎え舌や肘をつきながらの食事などもマナー違反と指摘されるなど、厳しい声が届いています。

食事マナーは大切だと考えている人は多いため、芸能人にも気をつけてほしいと思うのでしょう」

蒸し返されてしまった新木の癖。そうした完璧でない部分も、中島は包み込んでくれるに違いない。