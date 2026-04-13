泣いてもにじまないは本当？KATEの“耐久アイメイク”を検証してわかった実力

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朝はきれいだったのに、気づけば目の下がにじんでいる…。そんな“パンダ目悩み”に終止符を打ちたい人に注目されているのが、KATEの耐久アイメイクライン。今回はマスカラ・アイライナー・リムーバーの３アイテムを実際に使い、リアルな仕上がりと落ちにくさを検証しました。

泣いてもこすってもにじみにくい。“膜で守る”マスカラ


マスカラがにじむ原因は、皮脂やベースメイクの油分がまつ毛に移ること。そこに着目して作られたのが、強固な膜でまつ毛をコーティングする「ナミダノラテマスカラ」です。



▲ケイト「ナミダノラテマスカラ」　全２種　全２色（写真はすべてブラック）各￥1,650（税込）※一部店舗・WEBにて発売

ロングタイプはセパレートロングブラシでダマになりにくく、自然に長さをプラス。ボリュームタイプはやわらかい繊維で束感のある仕上がりに。1度塗りでもしっかり存在感が出るのに、時間が経ってもにじみにくいのが印象的でした。

１日中ラインをキープ。“密着力”で差がつくアイライナー


アイラインが消えたりヨレたりするのは、皮脂やこすれによるもの。「ナミダツルギライナー」は２種の皮膜形成剤をブレンドし、密着力を高めた設計です。



▲ケイト「ナミダツルギライナー」　全４色　各￥1,650（税込）　※一部店舗・WEBにて発売

実際に使ってみると、筆先はしなやかでブレにくく、細ラインも太ラインも自在。描いた瞬間にピタッと密着し、時間が経っても薄れにくい仕上がりでした。こすれにも強く、メイク直しの回数が減りそうな印象です。

落ちにくいのに“落としやすい”。リムーバーでストレス軽減


耐久系コスメで気になるのが「落としにくさ」。そこで頼りになるのが専用リムーバー「ルイシンイチゲキリムーバー」です。



▲ケイト「ルイシンイチゲキリムーバー」　全１種　￥1,320（税込）　※一部店舗・WEBにて発売

とろみのある液がまつ毛に均一に広がり、こすらずするんとオフ。細広コームが目のキワまでフィットしてくれるので、落とし残しも気になりにくい仕様です。まつ毛補修成分と３種の美容オイル配合で、負担感も抑えられています。

「にじまない」と「落としやすい」を両立した今回のラインは、忙しい日や長時間メイクの日の強い味方。アイメイクの崩れに悩んでいるなら、一度試してみる価値は十分にありそうです。＜text＆photo：Chami＞

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