「優しい＝本命」は間違い。本命の前では大きく違う男性の“優しさの質”
「優しい人だから大丈夫」と思っていたのに、なぜか関係が進まない。そんな経験はありませんか？実は、優しさだけでは男性に本命視されているかどうかは判断できません。大事なのは、“誰にでも”なのか“あなただけに向いているか”。その違いです。
“誰にでも優しい”は本命とは限らない
店員さんにも、友人にも、誰に対しても優しい人。一見魅力的ですが、その優しさは性格の一部であって、特別な感情とは別のものです。本命サインは、“優しさの有無”ではなく“優しさの向け方”にあります。
本命には“ピンポイントで寄り添う”
男性は本命相手には、優しさがより具体的になります。体調を気にかけるタイミング、落ち込んでいるときの声のかけ方など、その人に合わせた行動が増えていくものです。これはただの気遣いではなく、「ちゃんと見ている」からこそできる対応と言えるでしょう。
“面倒なこと”にも関わろうとする
本命に対しては、楽しいときだけでなく、少し面倒な場面にも関わろうとします。悩みを聞いたり、トラブルに付き合ったりと、手間がかかることでも避けません。ここに、“本気で関わる意思があるかどうか”がはっきり表れます。
優しさで本音を計りたいなら、量ではなく質で見るべき。誰にでも同じ優しさなのか、それともあなただけに向けられているのか？その違いをしっかり見極めていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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