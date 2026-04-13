「なんとなく不調が続く…」40代以降に感じる“ホルモンバランスの変化”と整え方
理由ははっきりしないのに、なんとなく体が重い。気分の波や眠りにくさ、疲れやすさが続いていませんか？40代以降に増えるこうした変化は、“ホルモンバランスの揺らぎ”が関係していることも。見えにくい変化だからこそ、仕組みを知り、整え方を見直すことが大切です。
“不調の正体がつかめない”理由
更年期に差しかかると、女性ホルモンの分泌はゆるやかに変化していきます。しかしその変化は一定ではなく、日によって揺らぎがあるのが特徴です。
ホルモンの揺らぎを強める“日常の負担”
ホルモンバランスの変化に加えて、日常の負担が重なることで不調は感じやすくなります。
忙しさによるストレスや生活リズムの乱れは、自律神経にも影響し、体の調整機能をさらに不安定にさせてしまうのです。また、睡眠の質が低下すると回復が追いつかず、不調が長引く原因に。こうした要素が重なることで、ホルモンの揺らぎはより強く感じられるようになります。
“整える前提”をつくることがカギ
ホルモンバランスそのものをコントロールすることは難しいですが、体の土台を整えることで不調はやわらぎやすくなります。
まず意識したいのは、生活リズムを大きく崩さないこと。起きる時間や寝る時間を一定に保つだけでも、自律神経は安定しやすくなります。さらに、軽い運動や入浴で体を温める習慣を取り入れることで、巡りが整い、回復しやすい状態をつくりましょう。まずは“整いやすい状態”をつくることが重要です。
「なんとなく不調」が続くのは体が変化しているサイン。だからこそ必要なのは、無理にコントロールすることではなく、受け止めて整えること。日常の積み重ねが、これからのコンディションを支えていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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