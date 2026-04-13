目黒蓮の“ONとOFF”二面性に迫る！ 「non-no」6月号特別版表紙に登場
4月20日発売の「non‐no」(ノンノ／集英社）6月号の特別版表紙に、目黒蓮（Snow Man）がシャツスタイルの春らしく爽やかなビジュアルで登場。 8ページにわたる特集では、“俳優としての顔”と“プライベートの素顔”の両面からその魅力に迫る。
【写真】Snow Man目黒蓮、爽やか春コーデでリラックス 「LEE」特別版で単独表紙に
4月29日公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』で主人公の坂本太郎役を務め、140kg の“ふくよかな坂本”と最強の元殺し屋モードの“スマートな坂本”を演じ分けている目黒。今作で見せた二面性にちなんだ『目黒蓮のONとOFF』という特集ページでは、俳優としてこの作品にかけた思いを語り、ワイヤーアクションや特殊メークなどで新境地を切り開いた撮影中を「大変な場面も多かったけれど、つらいと感じたことは一度もありませんでしたね」と振り返っている。
特集ではまた、目黒のプライベートにまつわるさまざまなことを、二択形式で「Q：オフの日にするなら？ A:ガチ筋トレ B:語学の勉強」「Q：兄弟になるなら？ A:ラウールさんが弟 B：深澤辰哉さんが兄」など直撃質問。
さらに、『SAKAMOTO DAYS』の共演者である高橋文哉、横田真悠が目黒の魅力をコメントしている。
なお、通常版、特別版ともに、目黒の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。
「non‐no」6月号特別版は集英社より4月20日発売。特別定価890円。
【写真】Snow Man目黒蓮、爽やか春コーデでリラックス 「LEE」特別版で単独表紙に
4月29日公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』で主人公の坂本太郎役を務め、140kg の“ふくよかな坂本”と最強の元殺し屋モードの“スマートな坂本”を演じ分けている目黒。今作で見せた二面性にちなんだ『目黒蓮のONとOFF』という特集ページでは、俳優としてこの作品にかけた思いを語り、ワイヤーアクションや特殊メークなどで新境地を切り開いた撮影中を「大変な場面も多かったけれど、つらいと感じたことは一度もありませんでしたね」と振り返っている。
さらに、『SAKAMOTO DAYS』の共演者である高橋文哉、横田真悠が目黒の魅力をコメントしている。
なお、通常版、特別版ともに、目黒の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。
「non‐no」6月号特別版は集英社より4月20日発売。特別定価890円。