菅井友香＆中村ゆりか『チェイサーゲーム W 水魚の交わり』2人の変化を映す予告映像
5月15日より公開予定の映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』より、恋人から家族へと関係を変えた2人の女性の葛藤を映し出す予告映像が公開された。
【動画】恋人から家族へ 『チェイサーゲーム W 水魚の交わり』樹と冬雨の変化を描く予告映像
本作は、ゲーム業界のリアルと女性同士の恋愛を繊細に描いたドラマシリーズ『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』『チェイサーゲームW2 美しき天女たち』を映画化するガールズラブストーリー。『美しき天女たち』から7年後、恋人から家族へと関係を変えた春本樹と林冬雨の女性同士の恋愛を軸に、“誰かを愛すること”の喜びと痛みを丁寧に紡ぐ。
春本樹役の菅井友香、林冬雨役の中村ゆりかがダブル主演を続投。中学生になった樹と冬雨の娘・林月を岡本望来、タクシードライバー・秋野梢を伊藤歩、中国大手コンテンツ会社に勤務する呂麻美を黒谷友香が演じる。
主題歌は、音楽ユニットLieN‐リアンの「大切な一日」と、林冬雨を演じる中村ゆりかによる「Aishiteru」の2曲を起用。劇中曲は、中村ゆりか楽曲のプロデュースも手がけるCHIHIROが担当する。
解禁された予告映像では、樹と冬雨の関係性の変化が印象的に映し出される。7年という歳月の中で“恋人”から“家族”へと変わり、樹と冬雨は少しずつすれ違いを見せ始めていた。そんなある日、中学生の娘・月を助けた梢との出会いをきっかけに初めて互いの本音と向き合い、変化してしまった愛のかたちを見つめ直していく。
公開に先駆け、4月15日には完成披露イベントの開催も決定した。新宿バルト9にて菅井友香、中村ゆりか、太田勇監督の登壇が予定されている。4月11日10時よりチケット一般発売開始。
映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』は、5月15日より全国公開。
【動画】恋人から家族へ 『チェイサーゲーム W 水魚の交わり』樹と冬雨の変化を描く予告映像
本作は、ゲーム業界のリアルと女性同士の恋愛を繊細に描いたドラマシリーズ『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』『チェイサーゲームW2 美しき天女たち』を映画化するガールズラブストーリー。『美しき天女たち』から7年後、恋人から家族へと関係を変えた春本樹と林冬雨の女性同士の恋愛を軸に、“誰かを愛すること”の喜びと痛みを丁寧に紡ぐ。
主題歌は、音楽ユニットLieN‐リアンの「大切な一日」と、林冬雨を演じる中村ゆりかによる「Aishiteru」の2曲を起用。劇中曲は、中村ゆりか楽曲のプロデュースも手がけるCHIHIROが担当する。
解禁された予告映像では、樹と冬雨の関係性の変化が印象的に映し出される。7年という歳月の中で“恋人”から“家族”へと変わり、樹と冬雨は少しずつすれ違いを見せ始めていた。そんなある日、中学生の娘・月を助けた梢との出会いをきっかけに初めて互いの本音と向き合い、変化してしまった愛のかたちを見つめ直していく。
公開に先駆け、4月15日には完成披露イベントの開催も決定した。新宿バルト9にて菅井友香、中村ゆりか、太田勇監督の登壇が予定されている。4月11日10時よりチケット一般発売開始。
映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』は、5月15日より全国公開。