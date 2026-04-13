元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が、登録者数１１万人を超える自身の公式YouTubeチャンネル「イガちゃんねる - 人生は旅だ -」の名前を冠した協賛試合「イガちゃんねるDAY with uFit」を、5月28日のヤクルト・西武戦（神宮）で初開催する。

当日は、山本萩子チャンネルアシスタントとともに野球観戦ができる「VIP向けプラン」や「特別観戦プラン」を用意。会場でオリジナルグッズの販売も実施する。

「プロ野球界異例 ヤクルト球団に恩返し 球団OBによるスポンサー試合を初開催」と銘打った協賛試合。五十嵐氏は「日頃の感謝を込めて、私・山本萩子さん・そして謎の存在マネージャーの3人で、ファンの皆さんにとにかく楽しんでもらえる一日をテーマに、これまでにないイベントを企画しました。と、ここまでは綺麗な話なんですが。正直に言うと『皆さんに楽しんでもらいたい！』という気持ちが9割『できればイガちゃんねるの登録者も増えたらうれしいな…』という、ちょっとした下心が1割（いや2割？）入っています。5月28日は、ぜひ神宮球場で一緒に東京ヤクルトスワローズを応援して盛り上がりましょう。そしてまだチャンネルを登録していない方は…この機会にぜひよろしくお願いします！（ここ大事です。笑）」とコメントを発表した。

チケットの販売は4月13日19時スタート（https://igachannel0528.peatix.com）。

■VIPプラン：神宮球場ロイヤルシートにおいて五十嵐氏と山本萩子さんによる生解説付き観戦 80,000円（税別）※オリジナルグッズ付き（試合開始前〜４回裏まで / 5回表〜試合終了後まで）

■チケット付き応援プラン：試合前と試合終了後の特別体験および試合観戦（内野席）付き 25,000円（税別）※オリジナルグッズ付き

■始球式応援プラン：オリジナルグッズおよび「イガちゃんねるDAY」オリジナル動画の配布 3,000円（税別）