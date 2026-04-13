上沼恵美子、10月にフェスティバルホールでのコンサート決定。歌とトークを織り交ぜた2days公演
上沼恵美子が、2026年10月26日・27日の2日間、大阪・フェスティバルホールにてコンサートを開催することが決定した。
同会場での公演は約8年ぶり。今回のコンサートでは最新曲の披露をはじめ、これまでの代表曲やトークも交えたステージとなりそうだ。昨年、約5年半ぶりとなる新曲として6月18日に発表されたシングル「人生泣き笑い」は、人生の喜びや哀しみを包み込むような温かさと、長いキャリアを重ねた今だからこそ表現できる“人生観”が色濃く反映されたものとなった。
長年第一線を走り続けている上沼恵美子の“現在地”をこの機会に体感してほしい。チケットの一般発売は6月27日よりスタートする。
■公演情報
2026年10月26日（月）開場17:30 開演18:30
2026年10月27日（火）開場15:00 開演16:00
会場：フェスティバルホール
料金：全席指定 ￥11,000（税込）
年齢制限：未就学児入場不可
主催：リバティ・コンサーツ
プレイガイド：チケットぴあ https://t.pia.jp/
ローソンチケット https://l-tike.com/
イープラス https://eplus.jp/
CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/ 0570-08-9999
一般発売日：2026年6月27日（土）
お問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休）
■シングル「人生泣き笑い」
2025年6月18日発売
TECA-25023 定価：\1,550（税抜価格 \1,409）
1.人生泣き笑い(作詞:田久保真見 作曲:南乃星太 編曲:杉山ユカリ)
2.大阪ラブレター(作詞:田久保真見 作曲:南乃星太 編曲: 南郷達也)
3.人生泣き笑い（オリジナル・カラオケ）
4.人生泣き笑い（メロ入りカラオケ）
5.大阪ラブレター（オリジナル・カラオケ）
関連リンク
◆YouTube上沼恵美子ちゃんねる
◆アーティストページ（テイチクエンタテインメント）