上沼恵美子が、2026年10月26日・27日の2日間、大阪・フェスティバルホールにてコンサートを開催することが決定した。

同会場での公演は約8年ぶり。今回のコンサートでは最新曲の披露をはじめ、これまでの代表曲やトークも交えたステージとなりそうだ。昨年、約5年半ぶりとなる新曲として6月18日に発表されたシングル「人生泣き笑い」は、人生の喜びや哀しみを包み込むような温かさと、長いキャリアを重ねた今だからこそ表現できる“人生観”が色濃く反映されたものとなった。

長年第一線を走り続けている上沼恵美子の“現在地”をこの機会に体感してほしい。チケットの一般発売は6月27日よりスタートする。

■公演情報

2026年10月26日（月）開場17:30 開演18:30

2026年10月27日（火）開場15:00 開演16:00

会場：フェスティバルホール

料金：全席指定 ￥11,000（税込）

年齢制限：未就学児入場不可

主催：リバティ・コンサーツ

プレイガイド：チケットぴあ https://t.pia.jp/

ローソンチケット https://l-tike.com/

イープラス https://eplus.jp/

CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/ 0570-08-9999

一般発売日：2026年6月27日（土）

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休）