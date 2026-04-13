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LE SSERAFIMが、5月22日午後1時に2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』 pt.1をリリースすることを発表した。4月24日には先行してリードシングル「CELEBRATION」がリリースされる。

今作は2023年5月にリリースした1stスタジオアルバム『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりのスタジオアルバムとなる。『PUREFLOW』 pt.1では5人のメンバーが恐怖心を受け入れ、自分と向き合う過程で経験した変化と成長を描いている。デビュー当初、「恐れがないから強い」と語ったLE SSERAFIMは、今回のアルバムを機に「恐れを知っているからこそ、より強くなれることができた」という新たなメッセージをアルバムに盛り込んだ。

リードシングル「CELEBRATION」は、5人のメンバーが、恐怖心を受け入れて、自分と向き合う内面的な強さを持ったことを讃える楽曲だ。

4月13日午前0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとSOURCE MUSIC公式SNSに、新しいアルバムのロゴモーションが公開された。

今回は、淡い雰囲気に『FOR WE ARE NOT FEARLESS, AND THEREFORE POWERFUL』(私たちは恐れのない人間ではないので、むしろ強い) というフレーズが浮かび上がり、やがてアルバム名の‘PUREFLOW’が『POWERFUL』のアナグラム (文字の配列を変えることによって新しい単語や文章を作る遊び) であることが明らかになる。

2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1のアルバムロゴは、2段階の流れで構成されている。1つ目は、内面のエネルギーが凝縮された状態を表しており、中心部の強烈な光は揺るがない強さを、柔らかな縁どりは内面の温もりを象徴している。2つ目は、凝縮されたエネルギーが外部へ拡散し、世界と接する過程が表現されている。青い色合いの絵の具が滲んでいき、アルバム名の‘PUREFLOW’に込められた純粋なイメージを視覚化している。

2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は本日4月13日から予約販売が開始され、5月22日午後1時にリリースされる。

また、LE SSERAFIMは、8月14日〜16日に開催される＜SUMMER SONIC 2026＞に初出演し、大阪(8月14日)と東京(8月16日)の2都市でパフォーマンスを披露する予定だ。