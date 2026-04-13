TOMORROW X TOGETHER、再契約のビハインド告白「メンバーとの意見は1時間かからず一致」 BTS・RMからアドバイスも
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）が13日、韓国で8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』メディアショーケースを開催。昨年8月に所属事務所・BIGHIT MUSICとの全員での再契約に成功したビハインドを語った。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
TAEHYUNは「メンバーとの意見は、1時間もかからず一致しました。これからもグループとして活動していきたいという思いでした。『再契約、しますよね？』と聞かれ、すぐ答えてしまうほどでした」と振り返り、「ファンの皆さんも7年目を迎えることを待つ必要はなく、これからも継続するということをアピールしたく、コンサートの場で言いました」とその経緯を語った。
また、SOOBINは「周りでは、会社との調整より、メンバーとの調整の方が厳しいという話を聞いていたのですが、1時間以内ですぐ調整ができました。そして、会社ともメンバー間に比べたら時間がかかっただけで、あとで聞いたらすごく早かったらしく、僕たちのケースはまれだと聞きました」と報告。「良い結果を良いアルバムまでつなげていただきました」と感謝の想いも伝えた。
さらに、TAEHYUNは、先輩にもアドバイスをもらったと告白。「（同じくBIGHIT MUSIC所属の）BTSのRM先輩にアドバイスをお願いしたんです。昔の話なので記憶にないかもしれないといい、記録を見て確認して、とても丁寧にアドバイスをしてくれました。『もう7年目なの？おつかれ様』と温かいアドバイスをしてくれました。心強いです」と感謝した。
きょう13日午後6時にリリースされる本作は、昨年8月に所属事務所・BIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだ後、初めてリリースされるアルバムとなる。デビューからの7年間に感じた思いや感情が込められ、特に、これまでの過程で直面した内面的な不安と未来への不確実性に焦点を当て、それを「棘」に例えている。アルバムタイトルの「A Moment of Stillness in the Thorns」とは、絶え間なく揺れ動く苦痛に一瞬訪れる静けさの瞬間を意味している。
ショーケースでは、タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンス。中毒性のあるパワフルなサビのメロディーが印象的なエレクトロ・ポップソングにメンバーの切実な歌声を乗せ、終わりが見えている愛を引き留める切ない心を表現した。
TAEHYUNは「メンバーとの意見は、1時間もかからず一致しました。これからもグループとして活動していきたいという思いでした。『再契約、しますよね？』と聞かれ、すぐ答えてしまうほどでした」と振り返り、「ファンの皆さんも7年目を迎えることを待つ必要はなく、これからも継続するということをアピールしたく、コンサートの場で言いました」とその経緯を語った。
また、SOOBINは「周りでは、会社との調整より、メンバーとの調整の方が厳しいという話を聞いていたのですが、1時間以内ですぐ調整ができました。そして、会社ともメンバー間に比べたら時間がかかっただけで、あとで聞いたらすごく早かったらしく、僕たちのケースはまれだと聞きました」と報告。「良い結果を良いアルバムまでつなげていただきました」と感謝の想いも伝えた。
さらに、TAEHYUNは、先輩にもアドバイスをもらったと告白。「（同じくBIGHIT MUSIC所属の）BTSのRM先輩にアドバイスをお願いしたんです。昔の話なので記憶にないかもしれないといい、記録を見て確認して、とても丁寧にアドバイスをしてくれました。『もう7年目なの？おつかれ様』と温かいアドバイスをしてくれました。心強いです」と感謝した。
きょう13日午後6時にリリースされる本作は、昨年8月に所属事務所・BIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだ後、初めてリリースされるアルバムとなる。デビューからの7年間に感じた思いや感情が込められ、特に、これまでの過程で直面した内面的な不安と未来への不確実性に焦点を当て、それを「棘」に例えている。アルバムタイトルの「A Moment of Stillness in the Thorns」とは、絶え間なく揺れ動く苦痛に一瞬訪れる静けさの瞬間を意味している。
ショーケースでは、タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンス。中毒性のあるパワフルなサビのメロディーが印象的なエレクトロ・ポップソングにメンバーの切実な歌声を乗せ、終わりが見えている愛を引き留める切ない心を表現した。