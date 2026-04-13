13日の天気は東北〜近畿で日差しが届き、広く5月並みの陽気となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。

■13日も広く初夏の陽気に

11日(土)は静岡で今年初めての真夏日（30.3℃）、東京でも今年初めての夏日（27.3℃）を観測するなど、季節外れの暑さとなりました。

13日(月)も東北南部〜近畿の広い範囲で初夏のような陽気となり、今年一番気温が上がった所もありました。

【13日の最高気温（）内は季節感】（15時まで）

山形 23.8℃（5月下旬）

福島 26.8℃（6月下旬）今年最高

長野 24.8℃（5月下旬）

前橋 25.2℃（5月下旬）

熊谷 26.4℃（6月上旬）

東京 24.1℃（5月下旬）

名古屋21.9℃（4月下旬）

金沢 23.4℃（5月下旬）今年最高

和歌山24.9℃（5月下旬）今年最高

大阪 21.5℃（4月下旬）

広島 23.0℃（5月上旬）

■北海道と九州で雨

13日(月)は東シナ海から西日本の南海上に前線が停滞しました。このため西日本、東日本の太平洋側は日差しはあったものの、雲が広がりやすく、九州や四国を中心に雨の降った所もありました。このあとも九州北部では、夜に雨が降る予想です。

また、上空の寒気や気圧の谷の影響で、北海道では雨雲が発達した所がありました。昼過ぎ現在、雨は道東が中心となっていて、このあと夕方にはほとんどの所で雨はやむ予想です。

■さくら前線は今どこに？

13日(月)は、青森でさくら開花の発表があり、さくら前線は本州最北端に到達しました。青森では平年より9日早く、昨年より4日早い開花でした。

これで本州では全ての気象台で、さくらの開花が観測されたことになります。

なお、青森では、4月17日(金)にもさくらが満開となる予想です。今週末の青森の天気は、18日(土)は雲が多く雨の可能性がありますが、19日(日)は晴れ間がありそうです。また、予想最高気温は土日とも18℃で5月中旬並み。昼間は寒さに震えることなく、お花見を楽しめそうです。

さらに今週末には、いよいよ桜前線が北海道に上陸しそうです。札幌では19日(日)に開花、23日(木)に満開となる予想です。

■台風4号は猛烈な勢力に 気になるこの先の進路は？

台風4号は、12日(日)21時に猛烈な勢力へと発達しました。13日(月)12時現在、大型で猛烈な勢力の台風4号は、マリアナ諸島を北西方向に進んでいます。

台風はこの先も北上を続ける予想で、14日(火)以降、グアムやサイパンの近くを通過した後、次第に進路を北寄りから北東に変えて、週後半は小笠原諸島の南東の海上を進みそうです。

現時点での予想では、小笠原諸島を直撃することはなく、南東の海上を東へカーブしそうですが、小笠原諸島では高波や強風など影響が出るおそれがありますので、ご注意ください。