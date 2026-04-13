俳優・山粼賢人さん、藤木直人さんがuno ヘアケア新CM発表会に登壇しました。

【写真を見る】【 山粼賢人 】 狄得未里じ瓠‘Ｌ敖梢佑劉犲蠍い釣りサポート瓩亡脅奸 嵋佑呂燭誠べてただけ」 大河ドラマ主演も祝われる



3回目の共演で、公私共に親交がある2人。山粼さんはCM撮影を振り返ると狷Ｌ擇気鵑砲会いしたのが意外と久々だったので、近況報告とか話しすぎて、（話し途中にスタッフから）「すいませんお願いしまーす」って何回か言われちゃって瓩箸曚辰海螢┘團宗璽匹鯣簣。

藤木さんは牘薺擦暴乎罎靴討覆ったよね、ダメだね瓩般埔覆靴討い泙靴拭





山粼さんの「余裕と自信」を感じる所について、藤木さんは犲信しかないでしょう！一番最初にドラマで共演したのが8年前だから、（山粼さん）まだ23歳の時。そして先日発表されましたけど、大河ドラマ主演おめでとうございます瓩判吠

山粼さんは照れ臭そうに爐△蠅とうございます！瓩汎を下げると、藤木さんは爐世ら本当に、親戚のおじさんの気持ちですよ瓩抜蕕鬚曚海蹐个擦討い泙靴拭







一方の山粼さんは、藤木さんについて爛廛薀ぅ戞璽箸把爐蠅墨△譴胴圓辰討發蕕辰拭まず家まで車で迎えに来てくださって、僕の分の竿まで買ってくれて、一個一個釣りのやり方を教えてくれて。そのあと藤木さん家にお邪魔して、魚を捌いてくれて、僕はただ食べてただけ（笑）で、ちょっとしたら藤木さんは寝てたんです。もう余裕と自信しかないなと思って瓩函◆嵜得未里じ」に感謝していました。



2人が出演する「4Dオールインワンシャンプー」の新CMは、今月20日より放映されます。



【担当：芸能情報ステーション】