JR東日本は、対象の特急列車が平日限定で50％割引となる商品を設定する。乗車日、列車、区間、席数限定で、「えきねっと」限定で取り扱う。

設定するのは、乗車券と特急券がセットで50％割引となる「特急トクだ値スペシャル28」と、特急券が50％割引となる「在来線チケットレス特急券（トク値スペシャル28）」の2種類。

「特急トクだ値スペシャル28」の対象列車は、「スペーシア日光」、「きぬがわ」、「いなほ」、「しらゆき」。一例として、「スペーシア日光」の新宿〜東武日光間は通常4,140円のところ2,070円、「しらゆき」の新潟〜上越妙高間は通常5,540円のところ2,770円など。

「在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）」は、「あずさ」、「かいじ」、「ひたち」、「ときわ」、「踊り子」、「草津・四万」、「わかしお」、「しおさい」、「しなの」、「つがる」、「スーパーつがる」が対象。一例として、「あずさ」の新宿〜松本間は通常2,550円のところ1,270円、「踊り子」の東京〜熱海間が790円など。

いずれも乗車期間は5月25日から6月5日までの平日。発売期間は乗車日1か月前の午前10時から28日前の午後11時50分まで。「えきねっと事前受付」の対象となる。