「めっちゃ大きくなった〜」桜井美悠、子どもとの花見ショット公開！ 「だんだんとパパママのお顔に」
モデルの桜井美悠さんは4月12日、自身のInstagramを更新。子どもと花見をする様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】親子で花見をする桜井美悠
ファンからは「二人とも可愛すぎです」「桜と2人が映え過ぎてる」「はぁ、癒し…」「みにぎしめっちゃ大きくなった〜」「だんだんとパパママのお顔に」「ピンクコーデも最高」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】親子で花見をする桜井美悠
「二人とも可愛すぎです」桜井さんは「満開の桜〜」とつづり、11枚の写真と2本の動画を投稿。桜が咲いた公園にレジャーシートを敷いて花見をしています。桜井さんは手作りの弁当を持参したようです。子どもは顔出しで写っていますが、仲のいい親子の様子にほっこりとします。
動画も公開11日には、自身のYouTubeチャンネルの投稿を更新した桜井さん。『ミニぎしと一緒にお花見デートに行ったら成長を感じすぎて涙』と題した動画を公開しました。弁当を作る様子や実際に花見をする様子を見ることができます。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)