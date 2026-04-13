日本ハムから金銭トレードで中日の移籍した杉浦稔大投手（34）が13日、名古屋市内で入団会見を行った。背番号は「33」。

「本日からドラゴンズの一員として、お世話になります。自分にとっては、大きなチャンスだと思う。しっかりゼロで帰ってくる投球を期待してほしい」

中日は新外国人アブレウや勝ちパターンの左腕・橋本が負傷離脱。守護神・松山も左脇腹痛から復帰したばかりで万全ではなく、手薄だった救援陣の補強を模索。日本ハムは柳川ら若手が台頭し登板機会が減少していた杉浦の放出を決断。両球団の思惑が一致した。

チームには日本ハム時代の同僚だった宇佐見や斎藤がおり、「心強いです」と笑顔。また、育成ドラフト1位で今春支配下登録を勝ち取った牧野が親戚だったことを明かした。

「実は、はとこなんです。面識はないんですけどね。僕の親と牧野の親が、いとこ、らしいです。ドラフトで指名された時もうれしかったですし、支配下になり、いいところで投げていて、まさか、こういう形で初対面になるとはという感じ。まだ話していないですが、楽しみです。そう（牧野との中継ぎリレー）いう場面もあると思うし、観ている方が楽しんでくれたら」

会見に同席した井上監督は、「本人とも話しましたが、“投げられる”と万全と確認できましたし、（登板間隔の都合で）すぐに、とは言えませんが、まずは（2軍戦で）ドラゴンズのユニホームを着て、試合で投げて“いけます”という状態になってもらいたい」と期待した。