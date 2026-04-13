携帯電話サービス「povo2.0」の高速データ通信容量が無料でもらえる「Data Oasis」を期間限定で関東のPASMOが利用可能な私鉄駅などにて提供
|高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」を期間限定で関東の私鉄駅などにて提供！
KDDIおよびPASMO協議会、パスモは13日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において特定の場所でもれなく高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」を期間限定でモバイルのPASMOが利用可能な関東の私鉄駅などにて2026年4月14日（火）から提供開始するとお知らせしています。第1弾として「東京メトロ」および「京成電鉄」、「相模鉄道」の3事業者における全駅を対象スポットとして追加し、さらに2026年秋頃までに対象路線を順次拡大するとのこと。
povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上でさまざまな「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。
月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。
＜いつものデータトッピング＞
povo Data Oasisは特定の場所で手持ちのスマホなどから特設Webサイトにアクセスすると、1回ごとに「データ追加0.1GB（24時間）」が無料でもらえるプログラムで、2024年11月より提供されており、通常は毎月最大10回までの合計1GBまで無料で高速データ通信が行えます。今回、そんなpovo Data Oasisの対象となる場所が期間限定で関東の私鉄駅などに拡大されます。ただし、期間限定ではあるものの、現時点で終了日は未定となっています。
利用手順は対象駅でpovo2.0アプリから専用Webページへアクセスし、初回のみpovoアカウントでログインし、チャージ対象駅への来訪状況を位置情報で確認後にデータ追加0.1GB（24時間）が即時で追加されます。また利用するにはpovo2.0アプリがVersion 1.64.0以上となっていることをご確認ください。また京成電鉄の成田スカイアクセス線には北総線の各駅は含まれていないということなのでご注意ください。
|鉄道事業者名称
|路線名
|チャージ対象駅
|東京メトロ
|銀座線、丸ノ内線、日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線、南北線、副都心線
|全駅
|京成電鉄
|京成本線、東成田線、押上線、金町線、千葉線、千原線、成田スカイアクセス線、松戸線
|相模鉄道
|相鉄本線、相鉄いずみ野線、相鉄新横浜線
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：KDDI株式会社
バージョン：1.64.0
Android 要件：Android 7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ユーティリティ
開発者：KDDI CORPORATION
バージョン：1.64.0
互換性：iOS 13.0以降またはmacOS 11.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMac、visionOS 1.0以降のApple Visionが必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8
記事執筆：memn0ck
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