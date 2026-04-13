北陸地方は、雪も融けて各地で春のマラソン大会が開催されています。北陸地方のマラソン大会は、春と秋に集中して、太平洋側では盛んになる冬の間は雪のためお休みとなります。

そこで、マラソンに参加する方向けに今週末と来週末の天気中心に解説します。

今週末の天気は

17日(金)から19日(日)にかけて日本海を低気圧が北東に進む見込みです。この影響で18日(土)から19日(日)早朝までは雨の降る所がありそうです。19日(日)の日中は雨の心配はなく、次第に晴れるでしょう。

19日(日)の最高気温は、16度から21度で初心者ランナーには快適ですが、上級者には暑そうです。身体が暑さに慣れていませんので給水所でこまめに給水し熱中症に注意してください。

21日(火)からは、はっきりしない天気が続く

21日(火)から26日(日)にかけては、周期的に高気圧や低気圧が通過して寒気の影響を受けそうです。そのため、はっきりしない天気の日が多そうです。

26日(日)の天気は

24日(金)から26日(日)にかけては、高気圧が本州付近を移動するでしょう。しかし、上空の寒気の影響で天気は不安定となる見込みです。26日(日)には、寒気は抜け概ね曇りとなるでしょう。

まだ2週間先ですので、天気の変化が前後する可能性はありますが大きな崩れはなさそうです。

26日(日)の最高気温は、18度から21度で、初心者ランナーには寒くなく快適に走れそうですが、上級者には暑そうです。また、上空の寒気が予想より弱いと晴れて気温が上がる可能性もあります。当日の天候に合わせて万全の熱中症対策をお願いします。

応援する方は、にわか雨の対策として雨具を忘れずに持参してください。