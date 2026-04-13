NBAは12日（日本時間13日）にレギュラーシーズン最終戦が行われた。西カンファレンス4位の八村塁所属レイカーズは、18日（同19日）から開幕する西プレーオフ1回戦で西5位のロケッツと対戦することが決定した。

レイカーズはレギュラーシーズン最終戦でジャズと対戦。八村が22得点10リバウンドの今季初となるダブルダブルでレギュラーシーズン最終戦を白星で締めて3連勝を飾った。

この結果によってレイカーズは、プレーオフ1回戦で西5位のロケッツと激突。レイカーズのレブロン・ジェームズとロケッツのケビン・デュラントは、ポストシーズンでは18年のファイナル以来8年ぶりの対戦となる。

西カンファレンスは、プレーオフにストレートインできるトップ6には1位サンダー、2位スパーズ、3位ナゲッツ、4位レイカーズ、5位ロケッツ、6位ウルブズで確定。プレーオフ進出を懸けたプレーイントーナメントには7位サンズ、8位ブレイザーズ、9位クリッパーズ、10位ウォリアーズとなった。

東カンファレンスも最終戦を終えて、1位ピストンズ、2位セルティックス、3位ニックス、4位キャバリアーズ、5位ラプターズ、6位ホークスに確定。プレーオフ進出を懸けたプレーイントーナメントには7位76ers、8位マジック、9位ホーネッツ、10位ヒートとなった。

プレーイントーナメントは14日（同15日）から開幕。東西プレーオフは19日から開幕する。

東西カンファレンスのプレーイントーナメントとプレーオフ1回戦の対戦は以下の通り。

【プレーイントーナメント】

4月14日（同15日）

・ホーネッツ（東9位）―ヒート（東10位）

※敗者チームは敗退。

・サンズ（西7位）―ブレイザーズ（西8位）

※勝者チームが7位シードとなる。

4月15日（同16日）

・76ers（東7位）―マジック（東8位）

※敗者チームは敗退。

・クリッパーズ（西9位）―ウォリアーズ（西10位）

※勝者チームが7位シードとなる。

4月17日（同18日）

・東7位VS東8位の敗者チームー東9位VS東10位の勝者チーム

・西7位VS西8位の敗者チームー西9位VS西10位の勝者チーム

※勝者チームが8位シードとなる。

【東西プレーオフ1回戦】

・ピストンズ（東1位）―東8位シードチーム

・セルティックス（東2位）―東7位シードチーム

・ニックス（東3位）―ホークス（東6位）

・キャバリアーズ（東4位）ーラプターズ（東5位）

・サンダー（西1位）―西8位シードチーム

・スパーズ（西2位）―西7位シードチーム

・ナゲッツ（西3位）―ウルブズ（西6位）

・レイカーズ（西4位）―ロケッツ（西5位）