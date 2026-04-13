＜元義妹は認めない！＞パチンコ店に吸い込まれていく元夫。ギャンブル好きは継続中！【第3話まんが】
私はバツイチの会社員、モモコです。元義両親との連絡が途絶え、養育費の代わりとなっていたお金がもらえなくなり経済的な不安が募り始めたころ、元義妹アリサさんから再び電話がかかってきました。「今まで孫をエサにお金を巻き上げていたんだろう」と激昂するアリサさんに、怒りがこみ上げました。アリサさんの言葉の裏には、親のお金が元嫁（私）に流れることへの強い不満を抱いているように思えます。しかし私は、どうしても納得がいきません。
アリサさんに言われたことにモヤモヤしながら歩いていた買い物の帰り、偶然にもタツキの姿を見てしまいました。タツキはとても仕事をしているようには見えない様子でした。そしてまっすぐにパチンコ店に入っていきます。私は腹が立つやら情けないやらで、パチンコ店に吸い込まれていくタツキを見送りました。
タツキに声はかけられなかったものの、帰宅してから元義両親には連絡をしておきました。タツキがパチンコ店に入っていったことを話すと、電話の向こうで元義父がため息をついたのがわかります。元義父もタツキとは連絡が取れていないようですが、職を転々としているという噂は聞いているそうです。
買い物の帰り道、タツキがパチンコ店に入っていく姿を目撃した私。離婚の原因だったギャンブル好きがまだ続いていることを確信して、怒りと情けなさで胸がいっぱいになりました。
帰宅後、元義両親に電話でそのことを伝えました。タツキのギャンブル好きは、アリサさんには話せていないのだそうです。
「このままではいけない」と強く感じた私が「自分も一緒にアリサさんに話します」と申し出ると、元義両親は承諾してくれたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
アリサさんに言われたことにモヤモヤしながら歩いていた買い物の帰り、偶然にもタツキの姿を見てしまいました。タツキはとても仕事をしているようには見えない様子でした。そしてまっすぐにパチンコ店に入っていきます。私は腹が立つやら情けないやらで、パチンコ店に吸い込まれていくタツキを見送りました。
タツキに声はかけられなかったものの、帰宅してから元義両親には連絡をしておきました。タツキがパチンコ店に入っていったことを話すと、電話の向こうで元義父がため息をついたのがわかります。元義父もタツキとは連絡が取れていないようですが、職を転々としているという噂は聞いているそうです。
買い物の帰り道、タツキがパチンコ店に入っていく姿を目撃した私。離婚の原因だったギャンブル好きがまだ続いていることを確信して、怒りと情けなさで胸がいっぱいになりました。
帰宅後、元義両親に電話でそのことを伝えました。タツキのギャンブル好きは、アリサさんには話せていないのだそうです。
「このままではいけない」と強く感じた私が「自分も一緒にアリサさんに話します」と申し出ると、元義両親は承諾してくれたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび