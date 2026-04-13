ネリー・コルダがビキニ姿で引き締まったプロポーションを披露 親友とゆったり過ごした休日の午後
ネリー・コルダ（米国）が自身のインスタグラムを更新。「親友と過ごした休日の午後」と記すと、イエローのビキニにつばの広いストローハット、サングラスをかけて水辺を歩く動画を投稿した。
【動画】素晴らしいプロポーションを披露したビキニ姿のネリー・コルダ
さらに友人と並んでビーチのデッキチェアに座りドリンクを楽しむ写真なども公開。米国女子ツアーのオープンウィークをゆったりとリラックスして過ごしたようだ。投稿を見たファンも水着姿を大喜び。「イエローの水着が最高だね」「世界中のファンがこの動画を待っていたよ」「君は愛すべきアメリカのゴルフ界のプリンセスだ」と称賛のコメントが殺到。そして「次の試合が待ちきれないよ」と期待を膨らませていた。今季のコルダは開幕戦の「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」で2024年11月以来となる通算16勝目を挙げると、それ以降の3試合ではすべて2位にはいるという絶好調ぶりを発揮している。昨年8月には71週連続（通算108週）も守り続けてきた世界ランキング1位の座から陥落してしまった。代わって1位となったジーノ・ティティクル（タイ）も、今季すでに1勝を挙げており、2人の激しい首位争いにはファンも注目している。
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