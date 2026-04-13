フリーアナウンサーの袴田彩会さんが4月12日、公式Xを更新。元千葉ロッテマリーンズ捕手で野球解説者の里崎智也さんと行うトークライブ「里崎ライブ」を欠席したことを報告しました。



【写真を見る】【 フリーアナ・袴田彩会 】 体調不良で救急搬送 「現在は治療を受けながら回復に努めています」 トークイベント欠席を謝罪





投稿によると、前夜に体調が急激に悪化し救急搬送されたとのこと。袴田さんは「幸い大事には至らず、現在は治療を受けながら回復に努めています」と現在の状況を説明しました。







ライブを楽しみにしていたファンに向けては「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽しみにしてくださっていた皆様には心よりお詫び申し上げます」と謝罪しています。







袴田さんの欠席を受け、里崎さんは急遽お一人で3時間のトークショーをやり遂げたといいます。袴田さんは「このような急な事態にも関わらず、里崎さんは『気にしないで、楽しんでくるから』と温かい言葉をかけてくださり、お一人で3時間のトークショーをやり遂げてくださいました。深く感謝するとともに、心から尊敬しています」と、里崎さんへの敬意を綴りました。







また、「次回のライブでは元気な姿で皆様にお会いできるようしっかりと回復に努めてまいりますので、またお越しいただけましたら幸いです」と次回ライブへの意欲も示しています。







この投稿に「大事に至らなくて良かったです」「お大事にしてください。休むのが仕事です！」「動けるようになるまでゆっくり治してくださいね」「また袴田さんと里崎さんに会える日を楽しみにしています」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】