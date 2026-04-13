日本ハムから金銭トレードで中日に加入した杉浦稔大投手が１３日、本拠地・バンテリンドームで入団会見を行い、新天地での再出発を誓った。背番号は「３３」に決まった。

井上監督とともに、スーツ姿で会見場へ。「大きなチャンス。ストレートと奪三振率がアピールポイント。強気に攻めて、ゼロで帰ってくる投球を期待してほしい」と言葉に力を込めた。

杉浦は、国学院大から２０１３年にドラフト１位でヤクルトへ入団。１７年のシーズン途中に日本ハムへ移籍し、２１年には５６試合の登板で２８セーブを挙げた。今季は１軍出場がなく、２軍では５試合６イニングで無失点の成績を残している。

チームは１２球団最速で１０敗に到達するなど、ここまで借金８と苦しい状況が続いている。救援陣の防御率は６・４７。アブレウ、橋本が故障離脱。開幕メンバー外だった守護神・松山は、左脇腹の筋損傷から１軍復帰後も万全ではない。

苦しい台所事情での緊急補強に、井上監督は「経験も踏まえて、ドラゴンズが補充したいポジションとマッチした」と獲得に至った理由を説明。今後の起用について「１軍で投げられる状態をつくってもらってから」と話し、２軍での登板を経て１軍に呼ぶ方針だ。

「求められるのは、ブルペンで（の一員として）試合をつなぐ役割。結果で、信用してもらえるようにやっていきたい」。通算２２１試合に登板している経験豊富な右腕が、最下位に沈む中日の救世主となる。