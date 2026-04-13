西武・隅田知一郎投手が今季２勝目をかけ、１４日・オリックス戦（京セラＤ）に先発する。

この日はベルーナドームで行われた先発投手練習に参加。和気あいあいとした雰囲気の中で、ダッシュなどを行い汗を流した。

前回登板の７日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）では７回７安打３失点で今季初白星。近藤、山川の主軸に２本の本塁打を浴びるも、「（走者を）ためてためてタイムリーではないので。点を取られることは良くないけど、近藤さんはボール球をホームランにされたし、山川さんもインコースの真っすぐをあそこ（左翼席）に打てるバッターなので。向こうも腹をくくって打ちに来たと思う。それこそ勝負」と既に切り替え済みだ。

オリックスとは今季自身初戦の３月３１日以来、開幕半月で早くも２度目の対戦となる。前回は同月のＷＢＣでともに戦った若月に２本の適時打を許したが、「今までも打たれてきているので、特別って感じはない」と影響については否定。「調子自体は悪くないので、あとはいかに（味方が）点取った後に抑えるか、先制点をやらないかというところ」と気を引き締めマウンドに上がる。