J2大宮は13日、原博実代表取締役社長の退任を発表した。原氏の退任に伴い、マーク・オーブリー氏が代表取締役社長兼CEOに就任する。

クラブ公式サイトなどを通じ、「このたび、RB大宮アルディージャの代表取締役社長の原博実が退任することとなりました。本人の辞意を受けて、臨時株主総会を開催し、正式に決議されたことをお知らせいたします」と伝えた。

原氏はクラブを通じてコメントし、「このたび、代表取締役社長を退任することとなりました。2022年4月からこのクラブで働けたことに心から感謝しています。レッドブルグループの一員となるその歴史的な瞬間に立ち会えたことは、幸運で刺激的な毎日でした。RB大宮アルディージャは、必ず日本のサッカー界に大きな変化をもたらし、日本を代表するクラブになると信じています。そのときを今から楽しみにしています」と伝えた。

原氏は現役時代に三菱重工などで活躍し、日本代表としても国際Aマッチ75試合に出場。引退後は浦和、FC東京の監督を歴任し、日本サッカー協会の技術委員長やJリーグ副理事長も務めた。2022年4月に大宮のフットボール本部長に就任。25年1月に社長に就任した。